影／二基馬上有愛義賣開跑 籌募慈善基金關懷弱勢醫療

▲二林基督教醫院於2026年2月2日至4日舉辦為期三天的「馬上有愛·義起傳善」公益慈善義賣活動大合照。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為籌募慈善基金、關懷弱勢族群，二林基督教醫院於2026年2月2日至4日舉辦為期三天的「馬上有愛·義起傳善」公益慈善義賣活動。活動設於醫院洗腳廣場、陽光迴廊及一樓大廳，透過多元愛心攤位與社會各界熱情參與，匯聚善的力量，為弱勢家庭提供更安心的醫療服務與健康支持。

活動期間規劃多個愛心攤位，並邀請儒林書法學會詹達雄常務理事及二林香草吟社朱紅芳理事長現場揮毫書寫春聯，增添濃厚年節氣氛。民眾憑門診單即可免費兌換一組春聯，吸引不少就醫民眾與家屬駐足參與，現場洋溢溫馨喜悅。

廣告 廣告

▲一般外科李英全醫師於活動中進行健康宣講，主題為「傷口該怎麼換藥呢？」。（圖／記者林明佑翻攝）

活動開場特別邀請竹塘薩幫薩克斯風樂團、育英教會課照班、仁愛教會課照班及大城快樂健康舞班接力帶來音樂與舞蹈表演，以藝術傳遞生命感動，為公益義賣揭開溫暖序幕。彰化縣竹塘清溪婦女協會也共同響應公益，在現場提供免費義剪服務，細心為長輩修剪髮型，讓關懷落實在最貼近生活的細節中。

▲感謝熱心參與的單位與團體。（圖／記者林明佑翻攝）

為結合公益活動與健康教育，一般外科李英全醫師於活動中進行健康宣講，主題為「傷口該怎麼換藥呢？」李醫師以生活化方式說明居家傷口照護原則，提醒民眾一般情況下每日應至少換藥一次，若出現滲液、敷料脫落等情形，應立即更換；當傷口已結痂並順利癒合，則可停止換藥。

李英全醫師也分享實用的居家換藥步驟，以優碘藥水為例，包括換藥前後確實洗手、觀察舊紗布是否有異味或膿狀分泌物、以生理食鹽水清潔傷口後再進行消毒，以及正確覆蓋與固定紗布等重點，協助民眾建立正確的傷口照護觀念。他特別提醒，傷口種類多元，換藥方式需依個別傷口狀況調整，務必遵循醫師專業指示，避免自行處理不當而影響癒合。

活動尾聲，由洪麗雯處長與李英全醫師代表醫院，頒發感謝狀予熱心參與的單位與團體，包括竹塘鄉土庫社區發展協會、二林鎮農會、富味鄉食品股份有限公司、芳苑鄉農會、竹塘鄉農會、喜願麵包工坊、大城鄉農會等，感謝各界對公益活動的支持與付出。

二林基督教醫院表示，「馬上有愛·義起傳善」公益慈善義賣不僅成功募得善款，更透過音樂表演、義剪服務與健康宣講，將關懷與祝福傳遞給更多人。未來醫院也將持續攜手社區與民間力量，推動公益行動，陪伴弱勢族群走得更安心，共同打造更溫暖、友善的社會。