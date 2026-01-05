影/二崙貨車左轉搶快撞機車 19歲無照男、16歲女雙雙斷魂

雲林縣二崙鄉1月3日發生一起驚悚車禍，62歲程姓女子駕駛自小貨車，左轉時未依規定搶快跨越雙黃線，撞上19歲曾姓男子雙載16歲曹姓少女的機車，造成兩人不幸身亡。

雲林縣二崙鄉1月3日發生一起嚴重車禍，造成2名年輕人不幸喪生。（圖／警方提供，下同）

據了解，事故發生於1月3日傍晚18時許，地點位於二崙鄉永定村154縣道與雲35路口。一輛由62歲程姓女子駕駛的自小貨車，在左轉彎時未依規定而搶快跨越雙黃線，與對向一輛雙載機車發生碰撞。機車上無照駕駛的19歲曾姓騎士及16歲的曹姓乘客雙雙不幸死亡。據了解，曹姓少女為台中人，而曾姓青年正在等待當兵。

「民眾若一再漠視交通違規，實則是對轄區居民生命安全莫大的威脅！」閻百川分局長對這起悲劇深感難過，他表示每個事故的發生都代表著家庭的破碎，是親人永遠難以承受的傷痛，這也是警察機關努力防制交通事故發生，守護民眾安全的最重要原因。

針對此次事故，西螺分局已要求轄下外勤派出所加強重大違規取締工作，包括闖紅燈、無照駕駛、未戴安全帽、逆向行駛及酒駕等重大違規駕駛行為。閻分局長呼籲各位鄉親、村長、里長及鄉鎮民代表協助宣導，提醒民眾遵守交通法規是為保障自己及他人的生命安全。

