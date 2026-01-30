影／二林基督教醫院宣導存骨本 醫師提醒胃癌公費篩檢新制

▲「天天補好鈣，骨質『鈣』厲害」健康宣導活動大合照。（圖／二林基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為提升社區民眾對骨骼健康與消化道疾病預防的重視，二林基督教醫院於115年1月30日在醫院一樓大廳舉辦「天天補好鈣，骨質『鈣』厲害」健康宣導活動，結合醫師衛教、營養指導與趣味闖關，透過輕鬆互動的方式，傳達高鈣飲食、預防骨質疏鬆及腸胃保健的重要觀念，吸引不少就醫民眾與陪診家屬熱情參與。

本次活動以「儘早存骨本」為核心主軸，現場規劃兩大闖關關卡，讓民眾邊玩邊學、輕鬆吸收健康知識。第一關「握力大挑戰」，民眾透過測量手握力了解自身肌力狀況，並搭配高鈣食物圖片認識日常生活中常見的高鈣來源，如乳製品、小魚乾、豆製品及深綠色蔬菜，在實際體驗中建立骨骼與肌力保健的連結；第二關則安排「營養品試飲體驗」，由營養師引導民眾認識高鈣營養補充品的正確補充方式，協助將補鈣落實於日常生活。

廣告 廣告

▲胃腸肝膽科游敦巖醫師說明過年腸胃保健與115年胃癌篩檢新制。（圖／二林基督教醫院提供）

活動中特別邀請胃腸肝膽科游敦巖醫師進行健康宣講，結合農曆新年將近的飲食情境，提醒民眾過年期間常見的大魚大肉、油膩與高鹽飲食，容易造成腸胃負擔與消化不良。游醫師建議民眾在年節聚餐時「適量攝取、細嚼慢嚥、多蔬菜少油膩」，並維持規律作息與充足水分，讓腸胃在過年期間也能維持良好狀態。

▲營養師傅丹琪進行高鈣飲食與補鈣衛教。（圖／二林基督教醫院提供）

游敦巖醫師也特別補充說明，衛生福利部自115年1月1日起，新增公費胃癌預防篩檢項目，提供45歲至74歲民眾終身一次「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。游醫師指出，約有8至9成的胃癌與幽門螺旋桿菌感染相關，及早檢測與治療是降低胃癌風險的重要關鍵。此項檢查方式簡便、無侵入性，只需採集糞便即可完成檢測，大幅提升民眾接受篩檢的便利性與意願。

游醫師進一步說明，若檢測結果為陽性，民眾無須過度擔心，只要依醫囑接受除菌藥物治療，即可有效降低幽門螺旋桿菌感染率，進而減少胃癌發生風險。他也鼓勵符合資格的民眾善用公費資源，必要時可與大腸癌篩檢一併完成，一次採檢、雙重守護，為腸胃健康把關。

營養師傅丹琪則針對補鈣飲食進行衛教說明，指出骨質疏鬆在早期多半沒有明顯症狀，往往在骨折後才被發現，因此「補鈣要趁早」。她以實際飲食範例說明高鈣食物選擇、乳糖不耐族群的替代方案，以及維生素D對鈣吸收的重要性，提醒民眾將高鈣飲食平均分配於三餐，吸收效果更佳。

活動現場氣氛熱絡，不少民眾表示：「原來補鈣可以這麼生活化」、「現在連胃癌篩檢都這麼方便，回家一定提醒家人來做檢查！」在輕鬆互動中提升健康意識，也展現醫院推動健康促進的用心。

二林基督教醫院表示，未來將持續結合專業醫療團隊與政策新制，透過院內及社區衛教活動，讓民眾掌握最新健康資訊，從日常飲食、生活習慣到定期篩檢，全方位守護社區民眾的健康。