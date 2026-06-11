影／二林基督教醫院響應世界無菸日 遠離菸害擁抱健康未來

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▲「遠離菸害，擁抱健康未來」世界無菸日活動大合照。（圖／二林基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為響應世界衛生組織（WHO）推動的世界無菸日（World No Tobacco Day），提升民眾對菸害防制與健康促進的重視，二林基督教醫院於6月11日上午在醫療大樓一樓大廳舉辦「遠離菸害，擁抱健康未來」健康宣導活動，結合衛教講座與趣味闖關，邀請社區民眾共同參與，以實際行動遠離菸害，打造健康無菸的生活環境。

活動由家庭醫學科陳彤瑄醫師進行「遠離菸害，擁抱健康未來」專題衛教。陳醫師指出，除了傳統香菸外，近年來電子煙及新興菸品問題日益受到關注，許多人誤以為電子煙較為安全，但實際上電子煙內可能含有尼古丁、化學香料、重金屬及多種有害物質，長期使用仍可能傷害肺部、心血管及神經系統健康。尤其近期新聞常見的「喪屍煙彈」及非法電子煙，更可能摻入新興毒品，造成神智混亂、幻覺、意識不清等嚴重後果，甚至危及生命安全。

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▲家庭醫學科陳彤瑄醫師分享吸菸、電子煙及新興菸品對健康的危害。（圖／二林基督教醫院提供）

陳彤瑄醫師表示，一支香菸燃燒後可產生超過7,000種化學物質，其中包含數十種已知致癌物，除了增加肺癌風險外，也與口腔癌、食道癌、慢性阻塞性肺病、心肌梗塞、中風、高血壓等多種疾病息息相關。她提醒民眾：「吸菸不只是個人的習慣，更可能影響全家人的健康。」除了吸菸者本身，家人也可能暴露於二手菸及三手菸環境之中，對兒童、孕婦、長者及慢性病患者造成健康危害。

▲民眾參與「遠離菸檳顧健康」闖關活動，以有獎徵答認識菸害與檳榔危害。（圖／二林基督教醫院提供）

針對許多人認為「抽菸多年，現在戒菸已經來不及」的觀念，陳醫師特別強調，戒菸永遠不嫌晚。戒菸後20分鐘血壓與心跳即開始下降，數週至數月後肺功能與體力逐漸改善，持續戒菸更能有效降低心血管疾病及中風風險。她也鼓勵有戒菸需求的民眾善用醫療資源，二林基督教醫院設有戒菸門診，提供專業評估、藥物治療、衛教諮詢與追蹤服務，協助民眾成功戒除菸癮。

除了衛教講座外，現場同步設置五大健康闖關攤位，包括「遠離菸檳顧健康」、「預立醫囑宣導」、「健康存摺宣導」、「長者功能評估（ICOPE）」及「國民年金宣導」等關卡，透過互動體驗與有獎徵答方式，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中學習健康知識。

其中，「遠離菸檳顧健康」關卡透過是非題互動，讓民眾了解菸品與檳榔對身體造成的危害；「長者功能評估」則運用ICOPE量表，協助長者及早發現失能風險，及早介入運動與營養照護；結合世界地球日永續精神，展現健康與環境守護並行的理念。

洪麗雯處長表示，健康不只是疾病治療，更需要從預防做起。透過世界無菸日活動，希望讓更多民眾認識菸害及新興菸品帶來的健康風險，進一步建立拒菸、防菸觀念，共同守護自己與家人的健康。未來二林基督教醫院也將持續結合社區健康促進活動，推動無菸環境與健康生活型態，陪伴鄉親打造更健康、更幸福的未來。