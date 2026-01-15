影／二林社大連續第九年農特產義賣 捐贈32萬元建設喜樂方舟

▲二林社區大學長期關懷在地身心障礙者服務，於今日舉行農特產品義賣成果捐贈儀式。（圖／喜樂保育院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】二林社區大學長期關懷在地身心障礙者服務，於今（15）日舉行農特產品義賣成果捐贈儀式，將今年社大暖冬祭義賣所得新台幣32萬元，全數捐助「喜樂方舟園區興建計畫」，以實際行動支持身心障礙者就業訓練與服務空間的建構。

捐贈儀式由現場師生合唱詩歌「最珍貴的角落」，溫暖歌聲感動人，謝謝社大將每一位喜樂的大孩子看作寶貝也支持方舟未來的服務，感恩與祝福氛圍稱滿其間。

▲二林社大謝日恆校長及有機蔬果班高德錚博士代表捐贈114年12月17日二林暖冬祭~農特產義賣的捐款32萬元。（圖／喜樂保育院提供）

喜樂保育院院長林玉嫦表示，二林社大已連續第九年辦理農特產品義賣活動，並將所得捐助喜樂方舟興建計畫，今年捐贈金額達32萬元，累計捐款金額已突破166萬元，這份長期且穩定的支持，是喜樂持續推動身心障礙者服務的重要力量。

▲社大學員載送地瓜及水果到喜樂。（圖／喜樂保育院提供）

二林社區大學校長謝日恆指出，社區大學除推動終身學習外，也致力培養學員的公共參與精神，透過農特產品義賣，將課程成果轉化為公益行動，讓學習走進社區、回饋社會。今天有機蔬果班學員也親自駕駛貨車，載送一整車新鮮番茄、珍珠柑與香甜地瓜，為喜樂院生補充日常膳食營養，傳遞滿滿關懷。有機蔬果班高德錚博士表示，學員從友善耕作到產品義賣，全程親力親為，能將成果用於支持喜樂方舟興建，是結合土地關懷與社會關懷的最佳實踐。

此次捐贈不僅為喜樂方舟興建注入實質經費，也展現社區、教育與社福攜手合作的典範。二林社大以持續九年的行動，為身心障礙者打造更有希望的未來，也讓社會看見地方凝聚出的溫暖力量。