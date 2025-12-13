(影)于朦朧案翻版？香港「宏福苑大火」真相疑被壓制 萬人聯署要求獨立調查

[Newtalk新聞] 香港宏福苑大火造成至少160人死亡，至今依然真相未明，因此有香港人發起「要求獨立調查大埔宏福苑火災」聯署，目前已累積超過1.3萬人，對此，網紅李沐陽指出，香港大火就跟于朦朧案一樣，「真相一直被死死的壓制」，且民眾自發捐贈的物資站和悼念區域，都被當局清空。





李沐陽在YouTube頻道《新聞看點 李沐陽》指出，全球最少10個國家、35個城市的香港人，分別在各地悼念香港大火的罹難者，其中加拿大多倫多市長鄒至蕙也出席集會並表示，「在大火中失去家人當然傷痛，但更傷的是不能找出真相和追究責任。」

對此，李沐陽進一步指出，這場大火就像于朦朧案一樣，「真相一直被死死的壓制」，且香港政府持續的清空宏福苑附近的悼念區域，數以千計的花被當局裝上貨車運走；民間捐贈的物資被港府先搬到大元邨社區會堂堆置，事後以「沒有人需要」丟進垃圾車載走。





而香港大火發生至今已有3週，肇因仍不明，因此有香港人發起「要求獨立調查大埔宏福苑火災」聯署，提出4大訴求，包含持續支援受災居民，確保妥善安置；成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送；重新審視工程監管制度，拒絕祭旗了事；全力追究監管疏忽，問責政府官員，目前該聯署人數已超過1萬3566人。

