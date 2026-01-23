影/五楊高架三重段「引擎室升溫」燒成廢鐵 33歲男急跳車逃劫

國道1號五楊高架道北向30.7公里三重路段，23日上午發生火燒車。33歲黃姓男子駕駛小客車行經該路段時，發現引擎室溫度升高並冒煙，緊急停靠路肩，車輛隨後起火燃燒。所幸黃男未受傷也未波及其他車輛，但濃煙造成車流回堵約1公里。

五楊高架道北向30.7公里三重路段，今上午發生火燒車，警消緊急撲滅。（圖／警方提供）

國道公路警察局第一公路警察大隊勤務指揮中心於上午10時47分左右接獲巡邏車回報後，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車。警消迅速抵達現場，封閉外側2個車道及路肩處理，現場於11時44分完全排除，全線恢復通車。

廣告 廣告

事故發生時濃煙瀰漫，影響主線車道車流，警方立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

引擎室溫度升高冒煙燃燒，所幸黃男緊急跳車，逃過一劫。（圖／警方提供）

警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞造成行車危險。發現車輛有異狀時，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援。若車輛無法滑離車道，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

延伸閱讀

中職/重磅補強！中信兄弟簽下2名大聯盟級右投 陶樂、黎克正式加入

中職/陳世展唯一球員卡是林智勝 想當全壘打王變投手

中信兄弟教練莎拉再拎球棒！ 再當球員打美國女棒