影/五楊5大小車慘烈事故！BMW女遭客運撞「臉重創扭曲」慘死

現場就已經失去生命跡象！五楊高架道路昨（3日）晚間發生重大車禍，一共5輛大小車撞成一團，下車查看時被國道客運撞擊的女駕駛，面部重創扭曲搶救仍宣告不治。

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

據國道警方指出，這起發生在南向45.3公里，桃園路段的4車追尾事故，本來無人受傷，疑似沒保持安全車距，追撞前車釀成事故的29歲吳姓女駕駛，出事後下車查看，被後方由57歲鄭男駕駛的國道客運撞上，當場被捲進車底。

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告

警消獲報趕來救人，檢傷發現吳女已失去呼吸心跳，全身多處擦挫傷、面部遭到重創嚴重扭曲，經緊急送林口長庚醫院救治仍宣告不治，整起車禍除吳女外另有3人也受傷送醫，現場一度占用外線車道跟路肩，釀成5公里的回堵，國道警方目前持續釐清肇事責任歸屬，全案預計今天下午由檢察官跟法醫相驗。

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

車禍現場。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

豬瘟疫情影響豬肉供應 營養師提倡「豆魚蛋肉」均衡攝取

台中豬場爆非洲豬瘟！ 豬農兒：沒想害台灣產業

影/豬價暴漲！新北肉品市場牌價每公斤飆至126.6元