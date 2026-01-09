影/五股男停車糾紛當街亮西瓜刀 違反社維法裁罰5千

新北市日前發生一起糾紛，2名男子在五股區因移車問題起爭執，其中一名男子竟當街亮出西瓜刀在路上來回走動，警方獲報到場將他依社維法送辦，法院近日裁罰5千元。

男子在街上亮西瓜刀遭監視器拍下。（圖／翻攝畫面）

警方調查，巫姓男子（43歲）去年12月06日在五股區五福路，因移車問題與另名陳姓男子（57歲）發生口角糾紛，未料巫男竟拿出一把西瓜刀於道路上走動，附近民眾見狀嚇得打電話報案。

警方趕赴現場將男子帶回偵訊。（圖／翻攝畫面）

轄區蘆洲分局警方獲報立刻派遣現場經理趕赴現場，員警到場了解後發現巫男無恐嚇或比劃行為，現場未發現有人員受傷，便將現場雙方當事人帶返所釐清案情。

經調閱監視器發現巫男與陳男確有發生糾紛，但陳男不提出告訴，警方訊後將巫男依社維法送辦裁罰。案經新北地方法院三重簡易庭 審理，日前裁定處罰鍰新臺幣5000元。

警方呼籲，民眾若遇糾紛應理性處理，切勿私下以違法手段解決，以免觸法得不償失，另發現暴力行為或違法情事，可撥打110報警求助，共同維護社會安全。

