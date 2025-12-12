影/五股8旬翁疑低血糖衝撞 老夫妻遭「夾心餅」民眾合力救

新北市五股區成泰路三段日前發生一起驚險車禍，一名82歲李姓老翁駕駛黑色賓士轎車載著看護行經該路段時，疑似低血糖發作導致意識不清，失控衝撞機車停等區，造成一對正在等候的70歲騎士與66歲妻子被夾在賓士車與小貨車之間。現場民眾見狀立即合力推車救援，兩人送醫後僅有輕微擦傷，已平安出院。

車禍現場。（圖／記者爆料網）

事發地點位於成泰路三段的Y字路口，7日下午2點多，李姓老翁駕車剛下橋準備左轉，但車輛卻越開越筆直，直接往機車停等區前進。附近居民表示，當時聽到砰的一聲巨響，出來查看才發現轎車撞在車輛旁邊，雙載機車卡在轎車和小貨車中間，夫妻倆被夾住動彈不得，不斷呼叫求救。

廣告 廣告

車禍畫面。（圖／記者爆料網）

肇事的82歲李姓老翁撞擊後久久沒有回神，需要兩人攙扶才能下車。居民轉述駕駛表示自己低血糖發作，才會在行駛途中突然失控釀禍。現場聚集的熱心民眾有人站在車頭、有人站在車側，大家伸出雙手一起推車，試圖將車輛移開，同時也有人立即撥打電話報警求助。民眾與肇事車輛僵持約5分鐘，直到駕駛恢復意識並解鎖車輛，車子才得以倒退，讓被夾住的騎士夫妻順利脫困。

肇事老翁。（圖／記者爆料網）

據現場民眾透露，這對夫妻當天是去爬觀音山，從未從這條路回去過，沒想到第一次騎成泰路三段就遇到車禍。遭撞的夫妻表情看起來非常痛苦，所幸在眾人齊心協力救援下，兩人僅受輕微擦傷，沒有造成嚴重傷害。

延伸閱讀

影/超萌！高雄淨園農場躺沙發突遭鵜鶘「出嘴趕人」

尿液出現血絲別輕忽！10%與腫瘤有關 無痛恐是膀胱癌

陽明山冬日尋芳！芒花、茶花點綴山林 曬暖陽走步道超放鬆