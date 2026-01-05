影／五迷瘋狂告白瑪莎 他崩潰喊:等一下你先讓我講完
[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤
五月天演唱會台中站最終場，瑪莎詢問要點歌的女粉絲名字，然而女粉絲一拿到麥克風開始激動的不斷向瑪莎告白，讓瑪莎崩潰喊「等一下啦先讓我問完！」逗趣的互動笑翻全場。
