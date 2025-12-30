影/亞洲黑熊「黑糖」慶生！台北動物園推「無痕山林」

台北市立動物園於12月30日慶祝亞洲黑熊「黑糖」的17歲生日，並特別準備了豐富的冬季蔬果蛋糕作為驚喜。這份蛋糕不僅展現了黑熊的雜食特性，也提醒大家黑熊進入人類社區的問題日益嚴重。動物園指出，落實「無痕山林」的理念是保護黑熊的重要措施。

台北市立動物園於12月30日慶祝亞洲黑熊「黑糖」的17歲生日。（圖／台北市立動物園提供）

根據保育員的介紹，黑熊雖然屬於食肉目動物，但其食物中植物的比例高達80%以上，這使得它們在尋找食物時具備高度的彈性。保育員利用這一特性，製作了包含燕麥、紅棗、葡萄乾及各類蔬菜的「行為豐富化」蛋糕，旨在增進黑熊的活動量及大腦刺激。

保育員製作包含燕麥、紅棗、葡萄乾及各類蔬菜的「行為豐富化」蛋糕。（圖／台北市立動物園提供）

在慶生活動中，「黑糖」展示了其探索的熱情，遊客們也透過觀察黑熊尋找隱藏食物的過程，加深了對黑熊需求的理解。動物園提醒，黑熊的嗅覺比犬類更靈敏，隨意丟棄的垃圾可能成為吸引黑熊的誘因，增加人熊衝突的風險。

「黑糖」展示了其探索的熱情，遊客們也透過觀察黑熊尋找隱藏食物的過程，加深了對黑熊需求的理解。（圖／台北市立動物園提供）

為了與黑熊和諧共存，動物園提出三項呼籲：一是在山中活動時，所有有氣味的垃圾必須帶回，切勿隨意丟棄；二是食物需密封存放，避免氣味擴散；三是絕對不可餵食野生動物，以免改變其自然行為。希望透過這次生日慶祝，能夠讓更多人了解如何與黑熊共處，並尊重這片土地的原住民。

為了與黑熊和諧共存，動物園提出三項呼籲。（圖／台北市立動物園提供）

