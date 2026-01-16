影/亞馬遜「神秘部落」首曝光！長髮僅遮下半身 從未與外界接觸

一支從未與現代文明接觸的亞馬遜原住民族群，清晰影像近日曝光，這段影像由一名美國保育人士披露，被形容為「世界首次」。

亞馬遜雨林。（示意圖／Pexels）

綜合外媒報導，這名保育人士是身兼作家的羅索里（Paul Rosolie），他長期在亞馬遜雨林從事保育與研究工作，已超過20年。他日前在知名播客主持人弗里德曼（Lex Fridman）的節目表示，為讓外界真正理解這些族群的存在與脆弱性，決定公開這段從未發表過的畫面。

根據畫面顯示，這群部落成員從河岸走出，隊形緊密、動作謹慎，不斷觀察鏡頭另一端的陌生人，試圖判斷是否構成威脅。羅索里說，當下氣氛緊張，他們手持弓箭、彼此掩護，「看那個人，他已經把箭搭上弓了。」

他坦言，當時一度覺得衝突隨時爆發，「我不停地環顧四周，心裡想著：『箭會從哪個方向飛過來？』」然而，隨著距離拉近，局勢出現轉折，畫面顯示，部落成員逐一放下弓箭，緊張情緒逐漸消散，羅索里說，「他們理解了，不再有威脅。」隨後，這群部落成員甚至露出笑容。

報導指出，根據估計，全球目前仍有近200支未接觸原住民族群，大多分布於巴西與秘魯交界的亞馬遜雨林地帶，外界對其了解主要來自衛星影像、空中監測，以及鄰近原住民族的間接回報。

