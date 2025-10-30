（影）京華城案傳喚應曉薇顧問吳順民作證 沈慶京不用坐輪椅、拄拐杖出庭

[Newtalk新聞]

台北地院今（30日）審理京華城案，傳喚被告、國民黨台北市議員應曉薇顧問吳順民作證，並傳喚共同被告包括前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、應曉薇與台北市前都發局長黃景茂出庭，沈慶京今不需坐輪椅，拄著拐杖慢慢走入法庭。沈慶京說，要練習走路。





京華城案今天再度開庭，沈慶京上午9時15分許拄著拐杖現身法庭，由於他過去幾次出庭都坐輪椅，媒體詢問「主席，今天身體還好嗎？」沈慶京表示，「老傢伙、越來越差啦」。

廣告 廣告





現場記者又問，現在不需要靠輪椅走路？沈慶京回應，「要練習走路啊」；被問到氣色看起來不錯？沈僅微笑稱，「沒有什麼……」、「越來越老化」，隨即走到電梯門，搭乘電梯上2樓法庭。





應曉薇約於9時19分抵達北院，她在女兒應佳妤陪同下現身，兩人緊牽著手步入法庭，面對現場民眾喊「曉薇加油！」她也特別回頭向支持者致意。





柯文哲則在9時25分左右到，現場媒體詢問「主席，覺得勘驗筆錄檢察官要到場嗎？」「出書進度怎麼樣？」「被詐騙多少錢？」等問題，柯都未回應，直接步入2樓法院。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)《矢板明夫Newtalk》鄭麗文反對調高軍費 專家提醒：反觀川普展現強烈魄力增加軍費

京華城案回到原容積 張景森嘆：沈慶京陷入牢獄是悲慘案例