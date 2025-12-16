（影）京華城案答辯40分鐘 柯文哲轟檢方講兩天故事「也不能證明什麼」

[Newtalk新聞]

台北地院審理京華城、政治獻金等案，今（16日）下午檢方論告完畢後，輪到被告、前台北市長柯文哲答辯，柯答辯約花了40分鐘，痛斥檢方先射箭再畫靶、無所不用其極就是要辦柯文哲。柯文哲會後也出面發表簡短談話，他批，檢方花2天時間講故事，「講完也不能證明什麼」。





北院昨起就京華城、政治獻金等案進行言詞辯論程序，下午起由被告及辯護人進行答辯程序，順序依序為柯文哲、威京集團主席沈慶京、威京集團財務經理張志澄、應曉薇顧問吳順民、國民黨台北市議員應曉薇，19日則進行台北市前副市長彭振聲、台北市前都發局長黃景茂、北市都委會前執秘邵琇珮言詞辯論程序。

柯文哲下午答辯結束，晚間5時19分左右步出北院，簡單發表談話，他表示，檢察官花了2天的時間在講一個看似完整的故事，檢方就是利用搜索，然後扣壓他的手機、電腦、USB，從裡面找資料，去跟京華城做串聯，編一個故事。





柯文哲強調，法庭上是講證據、講事實、講真相，如果你有證據就拿出來就好了嘛！何必花2天時間去講一個故事，「講完也不能證明什麼啊！」





面對媒體追問，怎麼看新竹市長高虹安涉貪案二審大逆轉，改判僅依使公務員登載不實罪，處6月徒刑，得易科罰金？柯文哲並未正面回應，立刻走上座車。





而柯文哲的支持者則大喊「阿北加油！」、「阿北辛苦了」等。

※Newtalk提醒您：

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

