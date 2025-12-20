(影)亮宇油封號召企業社團年年寒冬送暖 阿甘姐道出心路歷程

[Newtalk新聞] 台中市大肚區今（20）日有場滿滿暖流的活動，在地企業「亮宇油封企業股份有限公司」號召逾百企業、社團與個人認同共善理念，慷慨解囊，揪團做公益，並在120名志工協助物資整理與發放下，為600戶弱勢家庭在寒冬中注入暖流。





人稱「阿甘」姊的「亮宇油封」董事長陳春甘是高雄旗山人，「亮宇油封」是她與先生一同白手起家創設的，她說自幼家庭環境不好，她與先生了為家人過上好生活，胼手胝足遠赴台中大肚創設了「亮宇油封」，多年下來小有成就，但想起夫妻倆過去受他人幫忙甚多，多年前決定分別在創業成的的台中大肚區、故鄉高雄旗山及彰化埔鹽每年都舉辦寒冬送暖活動。

廣告 廣告





阿甘姊說，她以「亮宇油封」名義舉了多次公益活動，不少企業界的朋友都很認同，要求加入，她認為能夠有更多資源可以幫助更多人固然很好，但過去自己就可以決定一切，而且還要先向他人開口，手心從向下變改為向上，一時間很難適應，但只要想到可以有更多清寒家庭受惠，她就學會接受這個改變。





今天活動現場氣氛溫暖，志工主動關懷、細心服務，讓受助家庭感受到社會的支持與鼓勵。主辦單位表示，希望透過實際行動深耕地方公益，將愛心化為長期陪伴的力量，持續在大肚區推動關懷行動，讓善的影響力在社區中不斷擴散，為地方注入更多溫暖與希望。





今年寒冬送暖的物資大紙箱每箱重達24公斤，在活動會場內堆疊成一面愛心牆。物資箱內容琳琅滿目，有米糧、食品、罐頭、燕麥片、洗潔精、生活用品、保暖毛毯等日常生活物資，總計約有240萬元的愛心資源，實際減輕弱勢家庭的生活負擔。





亮宇油封自創品牌「LYO」，也專精OEM、ODM，產品主攻車用、機械、航太等用途的油封研發製造，行銷全球。陳春甘指出，儘管今年無可避免受通膨及國際關稅等局勢影響，但回饋社會及照顧弱勢的心持續不變，取之社會、用之社會，讓正能量延續！

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北捷隨機殺人案之後 精神科醫師許景琦：我們真正失守的是哪一道防線？

閘門全開現「免刷票請速出站」 員工急疏散 網嘆：唯獨這種最不願見