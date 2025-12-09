(影) 人型機器人「踹飛老闆」影片爆紅! CGI造假? 中國技術發展引關注

[Newtalk新聞] 近年來，中國持續推動人型機器人產業的發展，民間的機器人開發公司也如同雨後春筍般遍地開花，直接衝擊了美國在該領域研究數十年後取得的成就。近期一段中國機器人「踹老闆」的影片在網路上爆紅，相關影片也讓開發該款機器人的深圳「眾擎機器人科技有限公司」成為了國際輿論的關注焦點。





根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，中國「 機器人科技有限公司」日前公開發布一段影片，展示執行長趙同陽身穿護具，被旗下 T800 人型機器人一腳踹中腹部並倒地的畫面。該報導認為，趙同陽親自上陣測試 T800 的主要原因，可能與試圖反駁網友針對先前 T800 的宣傳影片中，使用 CGI 技術造假的說法有關。

眾擎 T800 人型機器人。 圖 : 翻攝自眾擎官網





在被 T800 踹飛後，趙同陽透過影片表示，如果沒有穿戴護具的話，可能沒人能承受 T800 的攻擊，「絕對會骨折，太暴力、太殘暴了」。影片公布後，許多網友也針對 T800 「猛踹老闆」的行為展開討論，認為員工在利用老闆進行測試時「多少夾帶了點私人恩怨」。雖然大部分網友都對 T800 的流暢行動表示讚賞，但也有網友提出批評，認為機器人技術應該被應用在推動社會進步的層面，「我們不應該將人型機器人用於暴力」。





眾擎機器人科技有限公司官方網站的公開資訊顯示，眾擎 T800 人型機器人於今天 ( 9 日) 正式上市銷售，基礎版售價 18 萬元人民幣，另外提供開源生態版、 Pro 銳化版以及 Max 旗艦版等三種型號供顧客選擇。官方網站公開的數據指出， T800 身高約 173 公分，重量約為 75 公斤，機身零件採用航空級的鋁鎂合金一體鑄成，具備高度的衝擊耐性，預計將被用於工業協作、服務場景等領域。

