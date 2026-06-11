影／人安基金會「寒士慶端午」送暖彰化 170位寒士感受佳節溫情

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▲端午佳節將至，人安基金會彰化平安站今上午在彰化市民權社區活動中心舉辦「寒士慶端午」關懷活動，陪伴170位寒士、街友及弱勢家庭提前歡度佳節。（圖／人安基金會彰化平安站提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】端午佳節將至，人安基金會彰化平安站今（11）上午在彰化市民權社區活動中心舉辦「寒士慶端午」關懷活動，邀請彰化縣縣長室主任李世傑、彰化市長林世賢、立委陳素月及彰化縣惠心慈善會…等社福團體及善心人士共襄盛舉，陪伴170位寒士、街友及弱勢家庭提前歡度佳節。活動除發放端午應景物資外，也結合義診、義剪等貼心服務，讓弱勢朋友在傳統節慶來臨前夕感受社會各界的關懷與溫暖。

為了讓長期生活艱苦的寒士們能健康、清爽地迎接端午節，活動現場特別邀請創世基金會彰化分會護理師前來為寒士進行免費義診，提供血壓測量、健康諮詢等基本醫療服務，為他們的健康把關；同時，楊瀞雁老師義剪團隊多位愛心美髮師也響應義剪服務，揮舞手中的剪刀，為寒士們修剪雜亂的頭髮，讓大家「從頭煥然一新」，帶著自信與清爽的面容過節。

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「每逢佳節倍思親，街友與寒士因種種原因流落街頭或生活困頓，在節日之際往往更顯孤寂。感謝彰化在地各界善心人士、志工與民權活動中心的鼎力相助，因為有大家的愛心，才能讓這份溫暖不間斷地傳遞下去。」

人安基金會彰化平安站站長游山河表示，人安基金會長期致力於街友、寒士及社會邊緣人的輔導與照顧，彰化平安站平日亦持續提供防飢、防寒、防病及就業輔導等服務。基金會也呼籲，大眾的一份小額捐款或物資支持，都是弱勢朋友重新站起來的力量，期盼社會各界持續關注，讓愛心不分季節、溫暖每一個角落。支持每月「救一把918」常年服務，或捐助物資，讓關懷不只是一餐，而是能長久陪伴的力量。愛心專線：(04)-7222812，劃撥帳號：22703614（戶名：人安基金會）。