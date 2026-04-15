(影) 人類史上首次! 零傷亡、無人機與地面機器人攻佔俄陣地 俄軍誤擊事件頻發

[Newtalk新聞]

烏克蘭於俄烏戰場使用的無人機戰術正持續奏效。根據烏克蘭國防部的消息指出，近期在烏克蘭戰線發生多起由無人機主導操控的軍事事件，此舉顯示無人化平台在現代戰場扮演的角色已從輔助工具躍升為核心戰略，無人系統也正在改寫戰爭教科書。





根據 X 平台 @Gerashchenko_en 的消息指出，烏克蘭總統澤連斯基於週一 （13日） 宣布，烏克蘭武裝部隊完成了一項軍事史上的創舉。一支由無人偵察機與地面機器人組成的混合編組，在沒有任何步兵協同進入第一線的情況下，成功奪取了俄羅斯一處前線陣地，並稱這是戰爭史上首次由機器人部隊攻佔敵方陣地的紀錄。據悉，地面機器人在無人機的指引下精準壓制敵火，最終導致陣地內的俄軍士兵投降。澤連斯基更強調，該行動達成「零傷亡」戰果，證明了高科技在保護人命方面的巨大潛力。

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烏克蘭近期正持續利用無人機對俄羅斯發起進攻，並發揮良好效果。示意圖。 圖:翻攝自 X 帳號 @NOELreports





在防空領域方面，烏軍同樣大有斬獲。據 X 平台 @bayraktar_1love 引述消息稱，隸屬第 38 防空導彈團的一支作戰小組，利用新型攔截無人機，在短短 24 小時內於空中成功攔截並擊落了 19 架 俄羅斯自殺式無人機。此外，烏克蘭第 412 無人系統旅在扎波羅熱方向利用無人機執行夜間突襲，摧毀了俄軍後方多達 3 輛裝甲車與 6 輛運補卡車。這種以低成本截擊機對抗中長程無人機的戰術，大幅減輕了烏軍常規防空飛彈的庫存壓力。





俄羅斯遭烏克蘭以科技戰擊垮的同時，更傳出誤傷自家士兵的烏龍，據 X 平台 NOELREPORTS 的消息指出，在察蘇夫雅戰區的短暫停火期間，俄軍無人機操作員疑似因識別錯誤，一架 FPV 無人機誤傷到一支正在進行傷員撤離的部隊，造成 3 名俄羅斯籍部隊士兵身亡，外界猜測此次操作疏失可能引發國際社會對戰場敵我識別系統可靠性的高度討論。





烏克蘭的地面機器人系統 圖：翻攝自《廣場起義報》





此外，中東地區也開始使用無人機做為戰爭武器。 X 平台 @OSINTTechnical 發布的畫面顯示，黎巴嫩真主黨正開始仿效烏克蘭無人機戰術，利用 FPV 無人機精確打擊以色列的悍馬車。隨著無人機戰術在戰場中的效果極優，說明戰爭形態已進入機器人對抗機器人的過渡期。烏克蘭官員便預測，隨著 AI 技術的成熟，未來前線戰場不再需靠步兵作戰，將有高達 80% 的高風險任務交由無人平台執行。

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