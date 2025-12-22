影/人魔軌跡曝！張文瘋狂變裝換交通工具 豆漿是人生最後一餐

人魔張文從北捷M7出口開始、到捷運中山站商圈、誠品南西店瘋狂攻擊釀成民眾3死11傷，北市警局今（22日）下午也召開記者會，公布他的全部犯案軌跡畫面，屠殺前他還去便利店買了杯豆漿。

張文跑去便利商店買豆漿喝完後，開始了他的大屠殺。 （圖／警方提供）

警方統計張文犯案一共丟了17顆煙霧彈、3顆汽油彈，汽油彈裡還加入保麗龍球的改良型裝置，藉由增加燃燒與爆裂效果，提高破壞力，整個犯罪行為從1年半前就開始「規劃」，全程一共換了4次交通工具、變裝5次，從12月17日下午3點45分開始他的犯罪計畫，當下他自己搬著一整箱汽油彈、煙霧彈等犯罪工具，從租屋處換到另外一個旅館藏身處。

張文一共4度更換交通工具、5度變裝。 （圖／警方提供）

2天後他毫不遲疑執行犯罪計畫，下午3點27分抵達北市中山區林森北路上的便利店，買了杯豆漿在店內喝完，停留10分鐘後，提著裝滿汽油彈、煙霧彈的行李箱離開，下午3點40分至3點54分，騎機車抵達林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號前，先犯下3件縱火案，燒毀3輛機車、2輛車後逃逸，然後丟掉機車，改騎Ubike返回租屋變裝。

張文把犯罪工具搬入租屋處藏匿。 （圖／警方提供）

他變完裝穿上長雨衣，在下午4點53分要出門時，放了把火把租屋處內部燒光，下午4點59分進入北捷地下街，5點23分把雨衣脫下，再度變裝成穿著戰術背心、防毒面具的「風格」，然後在3分鐘內丟擲17顆煙霧彈、3顆汽油彈跟拔出隨身的長刀亂砍路人，余家昶也是在此時捨身上前阻止他本來還要丟更多汽油彈的舉動，才英勇犧牲。

張文買完豆漿後，提著裝滿汽油彈的行李箱離開便利店。 （圖／警方提供）

被余家昶阻止後，他當下迅速又穿上米黃色外套，背上黑色側背包，連鞋子也換掉，把行李箱丟在現場逃離，繼續前往捷運中山站商圈，期間還把外套拉高遮住臉佯裝無辜路人，行為可惡至極。

張文一共5度變裝，此為他變裝進入北捷畫面。 （圖／警方提供）

而北市警方也在他稍早犯下3件縱火案時，於下午3點53分接獲報案，至傍晚5點41分確認嫌犯身分，並啟動攔截機制，晚間6點11分確認北捷的煙霧彈事件跟縱火案「具高度關聯性」，立即向上通報並擴大查緝，也同步前往張文的戶籍地桃園楊梅查訪。

進入北捷後，脫了雨衣開始犯案。 （圖／警方提供）

約在同個時間段，正在逃逸的張文往中山地下街方向走，傍晚5點55分抵達另個藏身處「千慧旅館」，躲到6點半離開，走了7分鐘到了捷運中山站商圈，從誠品南西店門口開始持刀隨機攻擊民眾，再衝入店內，此時警力已經陸續趕到，他逃到南西店6樓頂樓，又把護膝、戰術背心等裝備拖掉，於6點50分墜樓，送醫急救至晚間7點42分不治身亡，而他在下午去便利店買的豆漿，也成為其人生最後一餐。

張文一邊丟煙霧彈、一邊拔刀開始攻擊路人。 （圖／警方提供）

