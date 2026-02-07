影／仁德醫專夢想醫程號前進埔心國中 十大科系體驗助學生圓夢

▲仁德醫專「夢想醫程號」於今日前進彰化縣埔心國中活動中心舉辦入學說明暨科系體驗活動，現場由10個科系教師與學長姐介紹科系特色及升學、就業優勢，讓學生更深入了解未來方向。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】深耕苗栗縣後龍鎮58年的仁德醫專，長期投入中區五專及二專醫護人才培育，累積約20萬名校友，為培育優質醫護人才，仁德醫專「夢想醫程號」於今（7）日前進彰化縣埔心國中活動中心舉辦入學說明暨科系體驗活動，現場由10個科系教師與學長姐介紹科系特色及升學、就業優勢，並透過活動體驗讓學生更深入了解未來方向，吸引近百人參加。

此次活動由仁德醫專校長黃柏翔親自率隊，副校長黃森明也以在地經驗向鄉親說明就讀五專兼顧就業與學歷的優勢，透過勤管勤教與積極輔導，學生可考取醫護類國家考試與技職乙級證照，畢業後具備良好就業機會；同時，憑國考及格證書等同大學學歷直升研究所，可比一般高中升大學的學生提早兩年取得碩士學位，及早累積年資與薪資，成為具競爭力的生涯選擇。

仁德醫專副校長黃森明表示，此次特別將「夢想醫程號」開到彰化埔心國中，與在地鄉親面對面交流。位於苗栗後龍的仁德醫專長年致力於培育醫護專業人才，已培養出眾多優秀畢業生，希望讓家長與學生了解，就讀五專是一條兼顧升學與就業的良好進路。學校除承諾積極輔導學生考取國家考試外，包含護理師、醫檢師、復健師及視光師等專業證照，畢業後起薪至少5萬元，同時升學管道也不中斷。

黃森明指出，學校鼓勵學生採「5+2」模式，五專畢業並通過國考後，等同具備大學學歷，可直接攻讀研究所，較傳統高中、大學再升研究所的路徑至少節省兩年時間，不僅減輕經濟負擔，也能更早投入職場、累積收入。仁德醫專並與多所國立大學合作，包括陽明交通大學、暨南大學、聯合大學及中興大學，亞洲大學亦在校內開設學分班，學生在實習期間即可一邊準備國考、一邊修習學分，加速取得更高學歷。

黃森明表示，現今社會強調先具備專業職能，再追求學術進修，避免高學歷卻與職場需求脫節。自己退休後加入仁德醫專團隊，正是看好學校務實辦學、積極培養基層醫護人才的理念，並為學生完整規畫未來發展。董事會同時推動國際合作，與美國、新加坡及澳洲等世界百大學校簽署合作計畫，讓有志海外發展的學生，在取得國考資格後再進修一年，即有機會取得國際學位與證照，拓展更寬廣的職涯舞台。

仁德醫專針對較弱勢學生，也提供升學保障，包括學雜費減免、免住宿費，以及「護理系公費專班」協助與全國大型醫學中心簽訂公費培育制度，每月提供一萬元以上生活津貼，學生可在優質醫療環境中實習，畢業後直接投入醫院服務。

此外，仁德醫專亦規畫海外雙聯學制與護理師證照考照途徑，已與美國、澳洲、新加坡等世界排名百大的學校簽訂學位合作計畫。學生在仁德醫專畢業並通過國考後，再修習一年即可取得國際學位，並可進一步考取美國護理師執照，拓展海外就業機會，開創更寬廣的職涯發展。