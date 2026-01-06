影／今井達也17.1億當太空人！婉拒為日本打經典賽

今井達也今天正式加盟休士頓太空人。（圖／翻攝自@astros X）





前日本職棒西武獅隊球星今井達也，今日（6日）於休士頓太空人隊主場大金球場（Daikin Park）出席加盟記者會。

今井達也與太空人隊簽下為期3年、總值5400萬美元（約新台幣17.1億元）的合約，若加上激勵獎金總額最高可達6300萬美元。今井達也於會中正式宣布，為了專注備戰大聯盟新賽季，將不參加今年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）。

合約保障跳脫權 英語向球迷問好誓奪冠軍

根據外媒報導，今井達也這份3年合約包含特殊的跳脫條款，允許他在每年球季結束後選擇跳脫合約，重新進入自由市場。

廣告 廣告

在今日的記者會中，今井達也首度以英語向當地媒體與球迷自我介紹，他表示：「休士頓的大家好嗎？我是今井達也，我準備好要追逐世界大賽冠軍，走吧，休士頓。」展現加盟美職後的決心與融入球隊的誠意。

專注適應美職節奏 遺憾缺席日本武士隊

針對國際賽事參與，今井達也明確表示將缺席3月的經典賽。外媒分析指出，由於大聯盟的比賽用球、投打節奏以及環境與日職存在差異，今井達也決定完整參加球隊春訓，以確保能在開季時調整至最佳狀態。

雖然此決定意謂著他將無法代表日本武士隊出征，但此舉展現了他對於在大聯盟投球生涯初期穩定發展的高度重視。

太空人強化先發輪值 數據分析看好今井潛力

休士頓太空人球團高層對今井達也的加盟表示歡迎。MLB.com分析指出，太空人隊看中今井達也出色的轉速與滑球質量，這符合球隊一貫的補強風格。

這筆補強將有效填補太空人隊先發輪值的缺口，提升球隊整體投球深度。隨著加盟程序完成，今井達也隨即將投入自主訓練，準備迎接即將到來的春訓挑戰。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

震撼彈！澳洲帕運跳遠銅牌驚傳離世 享年32歲

獨家／CPB立春賽開打 4台啦啦隊女神應援、低調不受訪

中國城市棒球聯賽開戰！驚見4名台灣啦啦隊女神現身

