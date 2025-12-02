(影)今年首個12月颱？準「洛鞍颱風」將生成 預估路徑曝光

[Newtalk新聞] 步入12月仍有颱風，氣象專家賈新興指出，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，4、5日有發展為今年第28號颱風「洛鞍」的機率，預估將影響菲律賓南部，往南海方向移動，對台灣無影響。





賈新興今日預測未來10天的颱風動態，目前海面有兩個熱帶低壓，分別為在越南附近已經減弱的天琴颱風；另一個在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展中，目前日本氣象廳已承認是熱帶低壓，雖然還沒真的成形，但地面天氣圖已經看的到該熱帶擾動了。

該熱帶擾動預計在往菲律賓前進的過程中，有機會發展成今年第28號颱風「洛鞍」，預估之後會影響菲律賓南邊，往南海方向移動，對台灣無影響。

