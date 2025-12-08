影/介入台海？陸媒揭露：日本正加速馬毛島建設打造「不沉航母」

大陸《環球時報》於7日獨家披露的衛星影像顯示，日本正在其西南地區的戰略要地馬毛島上快速推進軍事建設。在短短一年內，這座無人島上已有多處軍事設施初具規模，一個具備完整功能的軍事基地輪廓正在形成。報導強調，日本政府在首相高市早苗就台灣問題發表錯誤言論的背景下，正透過強化西南諸島部署，加速軍事擴張。

馬毛島軍事基地的建設明顯加速。（圖／翻攝《環球時報》）

據報導，由大陸商業衛星拍攝的兩張高解析度衛星影像顯示，日本第二大無人島——馬毛島已轉變為一個大規模的建築工地。比對2024年5月和2025年9月的影像發現，到了2025年9月，一條正在建設中的飛機跑道輪廓清晰可見，島嶼周圍的支援艦艇數量也顯著增加。《環球時報》援引分析師指出，馬毛島軍事基地的建設明顯加速，包括一條2000公尺長的跑道、彈藥庫、燃料儲存設施以及一個可容納大型軍艦的臨時碼頭等主要軍事設施已具備雛形。

據公開資料顯示，馬毛島位於具有戰略重要性的大隅海峽（Osumi Strait）口，扼守著一條關鍵的海上航線。該島占地約8.2平方公里，日本政府在2019年以160億日圓（約32億元新台幣）購下此島，目標是將其打造成一艘「不沉的航空母艦」。根據日本防衛省最近發布的報告，開發馬毛島的目的是為了應對包括中國大陸在內的周邊國家「擁有先進且強大軍事能力」的情況，並將其用作日本自衛隊的訓練與作戰基地。報告指出，該基地將建設兩條飛機跑道及相關設施，平時將用於F-35、F-15、F-2戰機的起降訓練，並作為F-35B在內的艦載機的訓練基地。在戰時，馬毛島則可作為重要的集結區和後勤支援基地。

目前，該島為趕在2030年3月完工，週末和夜間也在持續施工。

馬毛島主要軍事設施已具備雛形。（圖／翻攝《環球時報》）

大陸軍事專家張軍社在接受《環球時報》採訪時警告，將馬毛島轉變為軍事基地，可以視為日本準備軍事介入台灣問題的關鍵一步。他指出，日本現任政府正制定強化西南諸島「進攻性防禦」的戰略，馬毛島是其中的重要組成部分。張軍社表示，該基地多重用途都指向大陸，例如戰時可用於封鎖大隅海峽，阻止大陸海軍通過該國際水道。此外，戰時F-35B艦載機可將該島作為「跳板」起飛，威脅在東海活動的大陸艦船和飛機，甚至威脅大陸東部沿海的目標。

針對日本的舉動，大陸外交部發言人毛寧早些時候（11/24）曾表示，日本在靠近台灣地區的西南諸島部署進攻性武器，是蓄意製造地區緊張、挑動軍事對立的危險舉動，應引起周邊國家和國際社會的高度警惕。毛寧指出，《波茨坦公告》明確規定日本「禁止重新武裝」，而日本近年來大幅調整安保政策、逐年增加防衛預算、放寬武器出口限制、謀求發展進攻性武器、圖謀放棄「無核三原則」，正背離和平憲法精神。

馬毛島主要軍事設施已具備雛形。（圖／翻攝《央視頻》）

軍事專家張軍社也指出，日本將馬毛島等無人島軍事化的行為，實質上是重蹈二戰期間日本軍國主義政府強化太平洋島嶼的覆轍。他批評日本當前採取的「跳島戰術」旨在對齊美國的海上分散作戰理念，但實質上是二戰日軍戰術的延續。張軍社強調：「如果日本膽敢軍事介入台灣問題，將構成對中國核心利益的挑戰。」他表示，大陸人民解放軍有足夠的力量和手段消除這些所謂的「不沉的航空母艦」。他指出，解放軍在今年9月3日閱兵上展示的陸基、海基、空基高超音速導彈以及各種中短程導彈，都具備對這些軍事化島嶼實施毀滅性飽和打擊的能力。

張軍社最後表示，大陸的原則非常明確：不會開第一槍，也絕不允許日本軍隊有開第二槍的機會，更絕不會允許重新抬頭的日本軍國主義像二戰期間那樣死灰復燃。

