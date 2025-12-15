（影）他身中2槍空手奪槍制伏嫌犯! 雪梨海灘節恐攻 「邦代英雄」受讚揚

[Newtalk新聞] 澳洲雪梨著名地標邦代海灘（Bondi Beach）昨（14）日驚傳重大恐怖襲擊事件，兩名持步槍的槍手鎖定當地猶太社區正在慶祝光明節（Hanukkah）的活動發動攻擊，造成至少十多人死亡，數十人受傷。其中一名民眾「空手奪『步槍』」，與趕來的警察一同將第二名歹徒擊斃，被外界稱為「邦代英雄」。





據外媒與多個 X 帳號消息指出，事發當時，兩名中東面孔的恐怖份子，其中一人衝進人群近距離使用栓動步槍掃射，另一人則在過街天橋上進行掩護射擊，導致大量猶太平民傷亡，這也是雪梨首次面臨有組織、有計畫的恐怖襲擊。

「邦代英雄」空手奪下恐怖份子的步槍，並與趕來的警方一同制伏第二名嫌犯。 圖：翻攝自 X





在危急時刻，一名身穿白衣 43 歲男子艾哈邁德（Ahmed El Ahmad）冒著生命危險，赤手空拳衝向正在射擊的其中一名槍手，成功奪下步槍。隨後，他更向天橋上的另一名恐怖份子對射。





據「蔡子博士」和「Ryan Rozbiani」等 X 帳號報導，這位被譽為「邦代英雄」的艾哈邁德，在制服一名槍手時不幸被另一名槍手擊中兩槍，目前正在醫院接受治療。他是一位擁有 2 個孩子的敘利亞裔穆斯林，他向媒體表示，在看到人們倒下、子彈從頭頂飛過時，「是全能的真主給了我勇氣」，讓他衝向槍手，成功避免了更嚴重的傷亡。





據消息，這場槍戰過程極為激烈，趕到現場的雪梨巡邏警察一般只配備半自動手槍（Glock），缺乏半自動步槍的壓制火力，在初期與槍手交火時吃虧，有兩名警察受重傷。警方隨後呼叫鎮暴警察到場支援，並與市民一同將天橋上的另一名槍手圍堵射擊，最終將其擊斃。





第二名嫌犯約 20 歲，負責在天橋上掩護另一名嫌犯進入人群射擊。 圖：翻攝自 X





經警方確認，其中一名 24 歲的年輕槍手名為納維德·阿克拉姆（Naveed Akram）。據稱這是一個阿富汗或巴基斯坦地區的人名，他持有合法持槍執照，駕照地址顯示他住在雪梨西南方約 35 公里外的伯尼里格區。警方懷疑，他是一名受到恐怖組織委派的「潛伏者」，平時像普通人一樣工作生活，通過了嚴格的持槍執照審核，但在接到指令後立即「甦醒」，實施自殺式恐攻。





報導指出，被擊斃的槍手腰間綁著一圈彈藥，地上散落著散彈彈殼，並在過程中步槍的使用技巧與戰術意識均顯示其曾接受專業訓練。





雪梨警方後來對天橋上另一名受傷的恐怖份子進行心肺復甦急救，以期望從他的口供中了解恐怖組織的架構與幕後主使。

