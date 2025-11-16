影/以巴衝突延燒選美！以佳麗疑「狠瞪」巴國小姐 影片網瘋傳

國際選美盛事環球小姐比賽21日將在泰國舉行，但尚未開跑風波不斷，以色列佳麗指控，一段顯示她「狠瞪」巴勒斯坦佳麗的影片，在網路瘋狂流傳，但影片遭人刻意剪接，導致她飽受網友辱罵甚至死亡威脅。

以色列小姐希拉茲。（圖/翻攝IG）

美國《紐約郵報》報導，這段影片拍攝於賽前活動，畫面中27歲以色列佳麗希拉茲（Melanie Shiraz），對站在斜前方的巴勒斯坦佳麗阿尤布（Nadeen Ayoub），似乎很不爽地瞪了一眼，影片被上傳至網路引爆話題，並遭到激進親巴團體的攻擊。

廣告 廣告

希拉茲指出，她的社群帳號出現大量辱罵與仇恨訊息，「我受到的仇恨，無論規模還是程度，都是一般人無法想像的。必須加派保全對任何人來說都不是正常經驗。」她並抨擊影片遭到「惡意剪接」，「這是經過煽動式、帶有意圖的誤導性內容。」

希拉茲強調，當時她與阿尤布並未站在同一排，且自己的眼神並非看向阿尤布，而是「面對台前的一名攝影師」。這起事件甚至驚動以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的發言人，公開替希拉茲辯護，「這段影片不是真的，是被拼接的。她們根本沒有站在一起。」

面對爭議持續延燒，希拉茲強調不會退縮，「這就是今日全世界猶太人面對的現實，是不公義的。這也是我為什麼要站出來。」

延伸閱讀

MLB/大谷翔平獨缺賽揚獎沒拿 落合博滿預言：35歲前get

MLB/道奇冠軍成員赫南德茲開刀 「曬骨折傷勢」無緣經典賽

MLB/大谷翔平又全票拿MVP 王貞治直呼：實現屬於日本人的夢