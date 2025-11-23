影/以暴制暴！新北24歲女遭男友痛毆 哥帶30公分長刀狠砍

踢到鐵板！新北市新莊區一位男子多次狠揍女友，結果女方的哥哥吞不下這口氣，約對方現身談判，一言不合旋即持刀追砍對方，犯案後帶刀去派出所自首。

余男犯案後自首。 （圖／警方提供）

新莊分局指出，全案發生在本月15日上午8點，地點在中平街上某民宅，當天接獲110勤務指揮中心通報，指稱在該處有男子持刀追人事件，立即派員警趕往，而26歲的嫌犯余男，在同日上午8點43分，帶著砍人的30公分長西瓜刀前往中平派出所投案。

余男用來砍人的刀械。 （圖／警方提供）

警方也當場逮捕余男，被偵訊時他供稱，小他2歲的妹妹屢次被其男友24歲李男毆打，他於是要對方現身談判，沒多久談判破裂才情緒失控追砍對方，而李男當時手、腳都被砍傷，所幸送部立台北醫院救治後無生命危險。

雖然余男的妹妹沒有聲請保護令，李男也未對余男提告，但警方仍依法完成家暴通報程序，並將余男依涉犯殺人未遂罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

