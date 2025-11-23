影/以暴制暴！新北24歲女遭男友痛毆 哥帶30公分長刀狠砍
踢到鐵板！新北市新莊區一位男子多次狠揍女友，結果女方的哥哥吞不下這口氣，約對方現身談判，一言不合旋即持刀追砍對方，犯案後帶刀去派出所自首。
新莊分局指出，全案發生在本月15日上午8點，地點在中平街上某民宅，當天接獲110勤務指揮中心通報，指稱在該處有男子持刀追人事件，立即派員警趕往，而26歲的嫌犯余男，在同日上午8點43分，帶著砍人的30公分長西瓜刀前往中平派出所投案。
警方也當場逮捕余男，被偵訊時他供稱，小他2歲的妹妹屢次被其男友24歲李男毆打，他於是要對方現身談判，沒多久談判破裂才情緒失控追砍對方，而李男當時手、腳都被砍傷，所幸送部立台北醫院救治後無生命危險。
雖然余男的妹妹沒有聲請保護令，李男也未對余男提告，但警方仍依法完成家暴通報程序，並將余男依涉犯殺人未遂罪嫌，移送新北地檢署偵辦。
《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》
◆保護專線：113／110
◆反霸凌專線：1953
◆法律扶助基金會：02-412-8518
延伸閱讀
美崙工業區驚傳大火！濃煙狂竄駭人畫面曝
影/國3大追撞！「大小貨車打橫翻覆」釀全線封閉
影/台南新光三越「空調負載」冒白煙！緊急疏散幸無明火虛驚一場
其他人也在看
看酒駕臨檢就迴轉、警拔槍喝令 駕駛仍加速落跑
看酒駕臨檢就迴轉、警拔槍喝令 駕駛仍加速落跑EBC東森新聞 ・ 49 分鐘前
不滿員工自立門戶 葬儀社老闆砸毀2救護車逃逸
南部中心／綜合報導 22日晚間7點多，屏東恆春旅遊醫院停車場，有2部救護車被人砸毀，警方初步調查，疑似葬儀社之間生意糾紛，引發衝突，目前已經鎖定涉案男子，全力追緝。民視 ・ 1 小時前
台南砂石車追撞3車翻覆「車斗壓1機車」 騎士急送醫
台南市安南區今（23）日上午發生一起嚴重車禍，一輛砂石車疑似煞車不及，追撞前方停等紅燈的3輛車後翻覆，車斗壓住一輛機車，導致騎士四肢擦挫傷，所幸意識清楚，無生命危險。中天新聞網 ・ 55 分鐘前
驚魂！小黃開到巷子口被撞翻 車內乘客受傷
驚魂！小黃開到巷子口被撞翻 車內乘客受傷EBC東森新聞 ・ 49 分鐘前
伸港清晨驚魂！5人海邊釣魚突遇巨浪 2釣客落海命懸一線
據了解，當時共有5名釣客一同在蚵道上垂釣，不料突如其來的浪潮打上，導致其中2人失足跌入海中，其餘釣客見狀立即撥打119求救，消防人員抵達後迅速展開搜救，成功將其中1名釣客拉上岸，但該名男子已無呼吸心跳，現場立即施以CPR後緊急送醫搶救。至於另1名落海者因漂離位置較...CTWANT ・ 2 小時前
影/救不回來！基隆88歲翁「天公爐前引爆炸藥」臟器甩出慘死
基隆市今（23日）上午發生一起爆炸死亡慘案，有位高齡88歲的阿公，竟然跑到廟裡引爆炸藥，當場臟器被炸出外露，送醫搶救仍宣告不治，案發的驚悚過程也全曝光。中天新聞網 ・ 45 分鐘前
彰化蚵道2名釣客疑踩空落海 命危急救中
海巡署中部分署麗水安檢所接獲通報，彰化伸港鄉海尾蚵道2名釣客失足落海，海巡人員救回1人，無呼吸心跳；出動直升機發現另名釣客，吊掛至防潮門蚵道送醫，2人命危急救中，意外確切發生原因尚待調查釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 43 分鐘前
未保持安全距離位居國道肇事原因第一名 嚴重恐吊銷駕照
國道警方公布「十大肇事原因」的第一名是未保持安全距離，並舉例曾有一名洪姓曳引車駕駛因疑似未保持安全距離，在國道1號北向撞上前方大貨車，導致車頭撞爛、嚴重變形。中天新聞網 ・ 1 小時前
侯友宜表揚嬰幼兒照顧人員 感謝及肯定付出 (圖)
新北市長侯友宜（前左5）23日表揚新北市嬰幼兒照顧人員255人及177家托嬰機構，感謝及肯定其付出，以愛為名、以心為本照顧小朋友成長與茁壯。中央社 ・ 1 小時前
回應藍白合議題 侯友宜：所有合作要有共同理念 (圖)
新北市長侯友宜（左2）23日針對媒體詢及藍白合議題時表示，所有的合作一定要有共同的理念，參選人更要務實地去耕耘新北市。中央社 ・ 59 分鐘前
獨／「常對妹動手動腳」哥哥怒了！26歲男持刀 追砍妹妹男友
新北市新莊一名26歲余姓男子不滿24歲李姓男子經常對自己的妹妹動手動腳，竟約對方到住家附近談判，卻在交談過程中突然失控，拿出預藏的鋼刀猛砍李男手腳！事發地點就在國小旁的住宅區，引起當地居民對社區治安的擔憂。儘管李男並未提告，余男仍因當街持刀砍人，被依殺人未遂罪嫌送辦，面臨嚴重刑責。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
擠痘痘竟釀敗血症！20歲男大生「肺穿10幾洞」 醫示警：危險三角區別亂擠
近日一名20歲大二學生小林（化名）因高燒、咳嗽及胸痛就醫，檢查發現肺部竟出現多個空洞，部分肺組織甚至已壞死，被診斷為「血源性肺膿瘍」。醫師指出，病因竟與他臉上一顆黃豆大小的痘痘有關。鏡報 ・ 1 小時前
88歲翁身綁爆裂物引爆搶救無效身亡 引爆原因待釐清
基隆市一名88歲湯姓老翁今日上午8時25分，前往調和街一處宮廟內參拜完神像後，竟點燃身上綑綁的數個鞭炮串連的爆裂物。引爆後老翁突然倒彈倒地，臟器外露。因爆炸聲音猛烈，附近民眾一度以為發生氣爆，趕緊通報警、消到場。救護人員立刻將傷重的老翁送往醫院搶救，下午1時19分，宣告不治身亡。自由時報 ・ 49 分鐘前
彰化伸港蚵道2釣客疑踩空落海 海巡救回命危急救中
（中央社記者吳哲豪彰化23日電）海巡署中部分署麗水安檢所接獲通報，彰化伸港鄉海尾蚵道2釣客失足落海，海巡人員救回1人，無呼吸心跳；出動直升機發現另名釣客，吊掛至防潮門蚵道送醫，2人命危急救中。中央社 ・ 50 分鐘前
基隆翁進宮廟拜拜「身上鞭炮爆炸」 姪子錯愕：平常沒異狀
今日上午8時許，基隆市調和街上萬安堂宮廟發生一起意外，現場疑似氣爆，警消人員獲報後到場，發現有一名男子臟器外露，緊急將男子送往醫院急救；根據現場人員指出，男子當時疑似在身上綁爆裂物後自燃導致意外，而男子的姪子接獲消息後，表示自己也嚇了一跳，對此感到相當意外。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
新北議員選戰 政二代躍躍欲試
新北市因應人口增加，預計下屆市議員席次將由66席增至68席，加上受到本屆市議員轉戰立委勝選、上屆資深議員落馬與資深議員面臨世代變化、交替，不少「政二代」有意接班參選，在地方上引發外界高度關注。中時新聞網 ・ 10 小時前
快訊／新北吸毒男拿鐵棍路上隨機傷人 遭法院裁定羈押
新北市三重區三和路四段382巷口，昨天（22日）上午9時許， 1名45歲的顏姓男子，疑似因吸食毒品、情緒不穩定，先是揮拳攻擊1名77歲的老婦，之後拿鐵棍在路上隨機攻擊1對夫妻，警方獲報到場將顏男逮捕，所幸被攻擊的民眾送醫後均無生命危險，而顏男身上被搜出毒品安非他命，被警方依現行犯逮捕，詢後將顏男依傷害罪及毒品罪送辦，經新北檢複訊後聲請羈押，今天（23日）上午新北地院裁准羈押。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
遭蜱蟲叮咬引發對肉過敏 新州男吃漢堡致死爆首例
新澤西州47歲男飛行員一年多前吃了烤肉漢堡後在家離奇死亡，經數月調查，研究人員證實，死因是由蜱蟲(tick)叮咬而引起的...世界日報World Journal ・ 53 分鐘前
金山市長專欄／警局節日特別行動 守護市民安全
各位「世界日報」的讀者們，大家好。在本期的專欄，先預祝讀者們節日快樂。世界日報World Journal ・ 58 分鐘前
台南街頭驚險一幕！ 女癱軟垮路上 友人車陣中冒險「拖行」
台南市昨（22日）發生一起大白天「撿屍」事件，有位不明原因全身癱軟的女子，直接倒在車潮洶湧的馬路中間險象環生，男性友人用盡辦法都無法將她扶起，最後只好將她整個人拖到路邊。中天新聞網 ・ 6 小時前