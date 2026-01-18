影/以為地震！內蒙工廠爆炸現「蘑菇雲」 消防已救出5傷者

假日不平靜！大陸內蒙古包頭市九原區爾甲亥村一處廠區18日下午發生嚴重爆炸事故，強烈震感波及青山區、東河區、九原區等多個地區，許多居民樓體晃動、玻璃震碎，巨大爆炸聲響傳遍全城。截至當日15時55分，救援人員已成功救出5名受傷人員並送醫治療。

內蒙一鋼鐵工廠爆炸出現「蘑菇雲」。（圖／翻攝瀟湘晨報）

綜合《央視新聞》等陸媒報導，從內蒙古自治區相關部門獲悉，爆炸事故於18日15時05分在包頭市九原區爾甲亥村包鋼分廠發生。爆炸點疑似為包鋼集團下屬分廠，現場升起明顯的「蘑菇雲」，有目擊者在影片中表示「包鋼廠子炸了」。

事故發生後，消防、公安、醫療等多個部門迅速調集多支救援隊伍、專業救援裝備及相關應急力量趕赴現場，全面開展搶險救援工作。消防救援人員仍在現場持續開展救援工作，傷亡總數和事故原因尚未公布。

包頭市119接線人員告訴《瀟湘晨報》記者，「接到警，已經出動了」，他們正在排查，是不是包鋼廠現在還不確定。包頭市應急管理局的工作人員表示，他們正在核實，已經趕往現場了，「我們在往那個方向走，具體還不清楚」，目前還沒收到人員傷亡的反饋。

昆都仑區應急局的工作人員告訴記者，已經去了，都在現場，「現在不方便透露事故和人員傷亡，等我們的調查結果吧。」多數民眾最初誤以為是地震，但官方已確認為廠區爆炸所致，非自然地震。

