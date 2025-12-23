影/以為是黑網！雲林產業道路見狗遭拖行 熱心駕駛追車提醒

雲林縣褒忠鄉22日發生一起引發關注的動物拖行事件。一名民眾駕車行經當地一處產業道路時，發現前方一輛卡車後方拖著一塊黑色物體，起初以為只是黑色網子或雜物，但隨著距離拉近，才驚覺竟是一隻狗被拖行在路面上。該名駕駛立即迴轉追車，並持續長按喇叭示警，提醒卡車司機停車查看。

狗狗遭拖行。（圖／翻攝Threads @ 1997.wayn ）

卡車司機隨後將車輛靠邊停下，下車時一度誤以為發生行車糾紛，直到後方駕駛指出狗隻遭拖行，司機回頭查看後當場嚇了一跳，隨即上前確認狗狗狀況。影片畫面顯示，當時狗狗幾乎一動不動，且地上血跡顯示狗隻疑似已遭拖行一段距離，畫面令人心痛。

卡車司機表示，狗狗疑似從車上不慎跳落，屬於突發意外，並非刻意疏忽，對於事件結果感到相當自責與不捨。（圖／翻攝Threads @ 1997.wayn ）

該名提醒的駕駛事後將行車紀錄器畫面上傳網路，引發網友熱議。他強調，公開影片並非為了肉搜或公審任何人，而是希望提醒大眾在載運動物時務必多加留意，避免類似意外再度發生。卡車司機則表示，狗狗疑似從車上不慎跳落，屬於突發意外，並非刻意疏忽，對於事件結果感到相當自責與不捨。

原PO表示「可惜第一時間沒有人提醒阿北，如果家裡有長輩是用這種方式載狗狗的，真的要提醒他們固定好或者是擋好，以免發生意外。」

