(影) 以色列可能自行先攻伊朗? 美、以密談動武時機 德黑蘭連環爆炸陷恐慌

根據以色列媒體報導，以色列國防軍總參謀長扎米爾與美國參謀長聯席會議主席凱恩就伊朗議題舉行會晤。扎米爾表示，目前尚未確定具體軍事行動時間表，但雙方已就各種可能情境及其對區域局勢的影響進行全面討論。報導指出，美軍在中東地區的兵力部署與相關準備工作仍持續推進中。另一方面，一名美國高級官員向《Axios》透露，川普政府已透過多重管道向伊朗傳達訊息，表達願意會面並尋求達成和平協議的立場。

美國國務院 1 月 30 日發布聲明，宣布對多名伊朗官員實施制裁，理由是涉及鎮壓和平示威。聲明指出，伊朗民眾長期抗議經濟管理不善與貪腐問題，卻遭當局以安全力量打壓。此次共有 6 名官員及 1 名被指控挪用巨額資金的投資者被列入制裁名單。華府同時表態支持伊朗人民爭取自由與反腐敗訴求。





德黑蘭宣布，正式將所有歐盟軍隊列為恐怖組織，引發外交關注。圖：翻攝自 X @KShevchenkoReal





社群平台 X 流傳多段影片，顯示德黑蘭街頭出現恐慌情緒。消息稱，在全國多地接連發生原因未明的爆炸事件後，首都與部分城市警戒升級、氣氛緊張。川普也轉發相關貼文，其中內容形容伊朗伊斯蘭革命衛隊陷入混亂。





以色列網站 Walla 報導指出，以色列政府正面臨戰略抉擇，必須決定是否單獨對伊朗採取軍事行動，或與美國協同行動，即便後者可能在政策節奏上與川普政府產生摩擦。





伊朗方面則連續釋出強硬政治與安全訊號。德黑蘭宣布，正式將所有歐盟軍隊列為恐怖組織，引發外交關注。同時，伊朗原子能組織總幹事伊斯蘭米表示，核武器並不在伊朗的軍事理論之中，強調伊朗無需發展核武即可維持防衛能力。





此外，葉門胡塞武裝發表威脅聲明稱，若美國對德黑蘭發動轟炸，將以數十枚俄製彈道飛彈打擊美國航空母艦「亞伯拉罕林肯號」。

