（影）以色列控伊朗屠殺 5千人死亡! 美伊對話中斷 「這3國」聯盟反以挺伊

[Newtalk新聞] 《Axios》引述消息稱，以色列已向美國分享情資，指出伊朗政權部隊在鎮壓近期抗議行動中，已造成約 5,000 名示威者死亡。與此同時，一名以色列官員聲稱，沙烏地阿拉伯、埃及、土耳其與巴基斯坦已形成一致陣線，立場上轉而支持伊朗政權，共同反對以色列。





另外有報導指出，26 歲的伊朗商店店主、反政府抗議者伊凡・蘇丹尼（Irfan Sultani）原定 14 日早晨被伊朗公開處以絞刑。不過其家屬索瑪耶（Somayeh）向《CNN》表示，原訂於 14 日清晨執行的死刑確實未按計畫進行，但她強調，這並不意味著處決已遭撤銷，「目前仍在等待進一步的消息與通知」。

有伊朗國會議員公開呼籲當局停止對民眾的鎮壓並傾聽民意，強調繼續忽視民眾意見可能導致更大規模的騷亂。圖為使用重型機槍鎮壓抗議民眾的伊朗軍警。 圖：翻攝自 @xumouren_yt X 帳號





總部位於挪威的人權組織「漢加」（Hengaw）也指出，蘇丹尼的死刑執行只是暫時延後，並未正式取消。美國總統川普也於 14 日表示，伊朗似乎已迫於壓力取消處決計畫





據 X《文北》消息指出，在卡爾恰克（Karchak）出現由約 5,000 具遺體堆積而成的「屍山」，整體死亡人數已超過 1 萬人，且仍持續上升。





在外交層面，伊朗已向包括沙烏地阿拉伯與土耳其在內的區域國家領導人傳達訊息，敦促其運用影響力，阻止美國進一步升高軍事行動並避免可能的攻擊。另一方面，《路透社》報導指出，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）與美國特使史蒂夫・維特科夫（Steve Witkoff）之間的直接溝通已經中斷。

