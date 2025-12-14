(影)以色列發動10月加薩停火後最大斬首行動！宣布擊斃哈瑪斯高層

以色列軍方宣布擊斃曾參與策劃2023年10月7日以色列突襲事件的哈瑪斯高階指揮官薩伊德。 圖：翻攝X（前推特）

[Newtalk新聞] 以色列和巴勒斯坦恐怖組織「哈瑪斯」（Hamas）的停火協議今年10月生效，不過以色列軍方13日公開一段空襲影片並表示，當天在加薩市的一次突襲行動中擊斃曾參與策劃2023年10月7日以色列突襲事件的哈瑪斯高階指揮官薩伊德（Raed Saed），這也是自加薩停火協議生效以來，哈瑪斯高層所遭遇到最為受矚目的以色列斬首行動。

綜合路透社等外媒報導，哈瑪斯發布聲明證實遇襲並譴責以色列的攻擊行動，強調以色列已違反了停火協議，但未說明薩伊德是否受傷或身亡，也未宣布任何具體報復行動。根據加薩走廊衛生當局通報，加薩市這起車輛遭襲事件共造成5人死亡、至少25人受傷。哈瑪斯消息人士透露，薩伊德是哈瑪斯武裝力量的第二號人物。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在聯合聲明中指出，薩伊德之所以遭受攻擊，是以色列為了報復哈瑪斯先前發動的一次襲擊，那次襲擊造成兩名以軍士兵受傷。以色列將持續採取行動，防止任何破壞停火安排、威脅以國安全的行為。

此外，薩伊德是2023年10月7日哈瑪斯突襲以色列行動的主要策劃者之一。以色列軍方認定，薩伊德長期參與哈瑪斯的軍事行動與武器體系建構，是關鍵決策人物。以色列官員指控，薩伊德這幾個月以來持續致力於重建哈瑪斯的武器製造能力，這已經公然違反停火協議。

哈瑪斯2023年10月7日入侵以色列和平音樂節及村鎮進行大屠殺，性侵婦女，虐殺幼童、老人，甚至將嬰兒斬首，殘殺約1200人，並挾持逾200名人質，引爆和以色列的戰爭，戰火持續兩年。在10月10日加薩停火協議首階段生效後，至少有3百多名巴勒斯坦人喪生，至今加薩地區已有超過7萬名巴勒斯坦人在衝突中死亡，

