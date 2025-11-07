（影）以色列籲猶太人撤離紐約! 批新任市長馬姆達尼「親哈瑪斯」

[Newtalk新聞] 以色列僑民事務部長齊克利（Amichai Chikli）近日呼籲猶太人離開美國紐約，理由是該市新當選市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）「支持哈瑪斯」。齊克利在聲明中指出 :「紐約的自由之火已熄滅」，並警告「這座城市正睜著眼走向吞噬倫敦的深淵」。他稱，在馬姆達尼的領導下，紐約 130 萬名猶太居民「不會有好結果」。





不過馬姆達尼過往的發言，似乎與齊克利說的有出入。現年 33 歲的馬姆達尼出生於烏干達，是美國進步派民主黨人，長期倡議社會正義與住宅平權議題。他批評以色列在加薩的軍事行動是「種族滅絕式的戰爭」，但也多次公開聲明自己並不支持哈瑪斯，並譴責去年 10 月 7 日哈瑪斯襲擊以色列的事件為「戰爭罪行」。

廣告 廣告





馬姆達尼的妻子拉瑪．杜瓦吉（Rama Duaaji）是一名藝術家，被外媒形容為「具有藝術氣息的新一代穆斯林女性代表」。兩人婚後生活低調，不過外界預期未來作為「紐約市長夫人」的杜瓦吉將更常出席公共活動。





34歲的紐約州眾議員馬姆達尼贏得了此次紐約市長選舉。 圖：x.com/ZohranKMamdani





此次美國多地地方選舉中，民主黨陣營普遍表現亮眼。波士頓市長吳弭（Michelle Wu）以超過九成得票率（無對手）成功連任；辛辛那提市長阿夫塔布．普拉瓦爾（Aftab Pureval）以 56 個百分點的差距擊敗共和黨挑戰者、參議員范斯（J.D. Vance）的弟弟；匹茲堡市長選戰中，民主黨候選人更以壓倒性優勢（ 87.5% 比 12.5% ）勝出。





在社群媒體上，馬姆達尼的穆斯林與南亞裔身分也成為輿論焦點。支持者稱他與妻子「更具現代感與社會意識，出身名門卻關懷底層民眾」，象徵紐約的多元進步價值。反對者則批評其宗教背景與政治立場，擔憂宗教與意識形態可能對市政造成影響。馬姆達尼的發言人表示，新任市長「將致力於保障所有紐約人的安全與尊嚴，並確保城市在多元文化中保持自由與包容」。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

那我也就不再含蓄了! 被美指責中全球最大碳排放 耿爽 : 美退巴黎協定 2次

全球史上薪酬最高的人! 馬斯克贏了近兆美元「對賭」案 主流媒體反應一次看