影/以軍吊掛黑鷹直升機 半空脫離「重摔地面」目擊者驚呼

以色列國防軍（IDF）稱，一架黑鷹直升機在數日前因為天氣惡劣緊急迫降，在今天早上由運輸直升機執行吊掛任務時墜落地面，軍方稱這起事故沒有造成人員傷亡。

以軍一架黑鷹直升機在吊掛空運過程中摔落地面。（圖／翻攝自X）

軍方表示，由於天氣狀況惡劣，這架黑鷹直升機13日在古什埃齊翁地區的一片空曠地帶降落。

在今天的救援行動中，IDF出動另一架CH-53「海種馬」直升機吊掛受損的黑鷹直升機，然而在空運過程中黑鷹脫離機身並墜落地面，所幸無人受傷。

意外發生當下，有目擊者拍下影片。據影片顯示，黑鷹直升機側翻在岩石地形中，尾梁斷裂，但其他部分基本完好。可以聽到目擊者目睹全程也不斷驚呼。

目前尚不清楚吊掛過程具體發生了什麼事，以色列空軍司令巴爾少將已下令成立軍事調查委員會，調查這起事件。

