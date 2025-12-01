(影) 以軍猛轟加薩地道! 大批哈瑪斯成員現身投降 美以合作推動加薩重建

[Newtalk新聞] 雖然加薩和平計畫已經正式開始實施，但以色列與哈瑪斯之間仍不時發生零星的衝突，國際社會也持續關注著加薩局勢的變化方向。近期有消息稱，以色列加強了轟炸黃線內哈瑪斯地道的規模，並針對控制區內的哈瑪斯武裝勢力進行打擊，大批躲藏在地道內的哈瑪斯成員選擇向以軍投降。另一方面，以色列與美國合力推動的加薩重建計畫也受到國際輿論的廣泛關注。





X 推主「以色列戰爭」發布推文指出，在加薩停火協議正式實施後，以色列開始針對黃線內的控制區進行掃蕩，持續破壞控制區內哈瑪斯成員挖掘的地道，希望透過相關行動，杜絕未來再次爆發武裝衝突的可能性。「以色列戰爭」表示，隨著越來越多哈瑪斯地道遭到炸毀，許多原先躲藏在地道內的哈瑪斯成員也陸續爬出地道向以軍投降，預估以色列控制的黃線區域內，仍有約 100 名哈瑪斯成員躲藏在地道內。

廣告 廣告





約18名哈瑪斯戰士自地道衝出，手持機關槍與火箭推進榴彈（RPG）猛烈攻擊以色列營區。(資料照片) 圖：翻攝自 X @The Informant





與此同時，中國《央視新聞》也發布報導，稱以軍在當地時間 30 日發起的軍事行動中，於拉法東部地區擊殺 4 名哈瑪斯武裝人員，其中包含哈瑪斯「東拉法營」的指揮官與副手，再次打擊了加薩地區的殘餘哈瑪斯武裝勢力。





該報導也補充表示，哈瑪斯高級官員蘇海爾．辛迪 ( Suhail al-Hindi ) 近期接受媒體訪問時指出，哈瑪斯已經提出解決被困於拉法地區地道內戰鬥人員的倡議，但相關提議卻遭到以軍拒絕。辛迪認為，國際社會應緊急介入，阻止以色列破壞地道的行為，以確保停火協議順利推進。





以軍發現連接加薩與埃及的地道，但埃及政府方面卻宣稱「不清楚」此事。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號





「以色列戰爭」也透過另一篇推文指出，以色列目前已經與美國針對加薩重建計畫展開討論，希望在美國的協助下，重建黃線控制區範圍內的加薩城市。「以色列戰爭」稱，以色列希望能由以色列軍方或情報部門甄別申請進入重建區的巴勒斯坦人，計畫透過相關策略排除哈瑪斯成員，避免 2023 年的襲擊事件再次發生。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

和談鬧醜聞! 美媒曝川普用烏土地換俄能源發大財 「他」沒官職竟也在列....

他下令「殺光所有人」? 海格塞斯涉犯戰爭罪 美兩黨議員要他下台並究責