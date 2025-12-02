(影) 以軍續清殘餘哈瑪斯! 納坦雅胡：歸還所有人質遺體前 不會二階停火

[Newtalk新聞] 雖然以色列與哈瑪斯已經先後同意並正式實施了加薩停火協議，但雙方的矛盾與衝突並未因此獲得解決，彼此對立的情緒也隱隱有升溫的趨勢。近期有消息稱，以軍在其控制的加薩地區發起軍事行動，持續打擊殘存的哈瑪斯勢力，甚至就連曾主持移交以色列人質活動的哈瑪斯指揮官也遭擊斃。以色列方面也公開宣布，在哈瑪斯交還所有以色列人質遺體前，不會推動第二階段的停火協議。





以色列軍方於當地時間 1 日公布影片，公開展示以軍在以色列控制的拉法東部地區軍事行動內容。以色列軍方表示，截至目前為止，軍事行動已持續長達 40 日，大量哈瑪斯建造的地道遭到拆除，許多藏匿在地道中的哈瑪斯武裝士兵也已被消滅。

以軍對加薩北部的一條長約 1.2 公里的哈瑪斯地道發起襲擊，並雖毀地道附近的武器儲存設施。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號





報導稱，在以色列方面公布的影片中，許多哈瑪斯武裝份子因遭以色列軍隊追捕而逃出地道，甚至有哈瑪斯武裝人士離開地道後立即向以軍表示投降，並被以軍逮捕與繳械。以色列軍方強調，目前以軍已在當地消滅超過 40 名哈瑪斯武裝人員，宣稱將繼續採取行動，直到完全解除該地區可能面臨的安全風險。





X 推主「以色列戰爭」也發布推文補充表示，在此次針對拉法東部控制區的軍事行動過程中，曾主持移交以色列人質典禮的哈瑪斯指揮官也遭到以軍擊殺。





「以色列戰爭」強調，由於哈瑪斯目前仍尚未歸還最後兩名以色列人質遺體，以色列總理納坦雅胡表示，在完成所有人質與人質遺體的接收手續前，以色列不會主動推動停火協議的第二階段，呼籲哈瑪斯當局盡早完成人質遺體的歸還。

