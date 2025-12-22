影/仨人停車場亂丟垃圾 全網怒轟：社會毒瘤推去火化

有兩名男子於18日晚間7時許在某停車場等朋友停車，沒想到朋友剛停好車，其中一名男子竟隨手將垃圾丟到地上。更誇張的是，該名男子看似要將垃圾撿起來，結果竟是直接丟到一輛轎車的擋風玻璃上，事後車主調閱監視器，氣得將影片上傳網路，引發網友熱烈討論。有人笑說：「所以他是投籃沒進，自己再補籃嗎？」。

有民眾於18日在臉書粉專「爆料公社」投訴，並將影片分享出來，畫面中可見，兩名男子在停車場內閒聊，一旁白色轎車的駕駛正在倒車入庫，而這位駕駛正是他們的朋友。其中一名男子在監視器前來回徘徊，繞了好幾圈。等到朋友將車停好後，他們便準備離開，但令人傻眼的是，其中一人竟隨手將垃圾丟在地上。

廣告 廣告

該名男子看似要撿起垃圾，沒想到下一秒竟直接把垃圾丟到一台車的擋風玻璃上，整個誇張行徑被監視器完整錄下。事後，被丟垃圾的車主回到停車場牽車時，發現擋風玻璃上有垃圾，氣得馬上調閱監視器找出肇事者，並將影片分享出來，直呼：「誰的朋友呀~ 有夠沒品的！」

貼文曝光後，吸引大批網友熱烈討論，並留言表示，「社會毒瘤建議都推去火化」、「真的太白爛這種人應該要綁起來 讓大家丟」、「所以他是投籃沒進，自己再補籃嗎？」、「有夠弱智，根本是退化的人類」、「下次建議從停車場還在蓋的時候開始發」、「慎選朋友，尤其那種手很賤的人」、「沒家教、這一看就是扶不起阿斗」。

延伸閱讀

沒煞車！年輕人「撞飛8旬翁」噴10m遠 送醫搶救仍不治

獨！張文犯案用全身裝備、13把奪命兇刀曝光

影/狀況緊急！中和「工地鋼索墜落」重擊女子頭部、搶救中