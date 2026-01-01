影/任主席後首次黨部元旦升旗！鄭麗文喊話：希望兩岸和解

今天為民國115年元旦，國民黨主席鄭麗文首度以黨主席身分出席國民黨元旦升旗典禮。她表示不但希望朝野和解，也希望兩岸和解。她更喊出2026要讓國民黨贏得全面的勝利，尤其是南台灣能夠全面突破翻轉，讓國民黨2027年的1月1號迎來勝利的春天。

國民黨主席鄭麗文。（圖/中天新聞）

鄭麗文致詞時表示，她昨天在中常會的時候自我勉勵，也跟大家分享，新的一年一定要和和氣氣，讓台灣社會重新再現最美麗的風景，那就是台灣淳樸熱情善良的人情味，再讓大家感受到祥和的社會，沒有暴力之氣、沒有惡言相向、沒有詐騙，讓台灣社會重新回到正軌。不但社會和諧，家庭和諧。

國民黨今在中央黨部舉行元旦升旗典禮。（圖/中天新聞）

鄭麗文強調，更重要的是希望未來大家朝野共同努力，朝野也能夠放下之前的歧見，為了國家、為了人民，積極和解，突破現在的憲政僵局，為福國利民共同推動重要的政策，讓國會能夠正常的運作，讓台灣的民主政治可以不要倒退，繼續大步邁前。

鄭麗文指出，在野黨的國民黨、民眾黨才剛剛共同推出了台灣未來帳戶，希望大家投資台灣、投資未來、投資台灣的下一代，所以台灣未來帳戶通過之後，每一個新生兒一出生，國家就會幫你存5萬塊，每一年長大，一直到12歲都會再撥補一萬塊，放在你的帳戶裡頭，隨著台灣的大盤股市，隨著台灣的經濟共同成長，除了一方面投資台灣，也投資台灣的未來跟下一代，等到18歲成人了以後，台灣每一個孩子不用擔心沒有錢唸書，台灣每一個孩子也都有錢，可以要創業，或者是買房的第一桶金。

鄭麗文更指出，國民黨希望投資台灣共同的未來，不要投資戰爭，更希望推動更多類似福國利民的政策，所以國會必須能夠順利的運作。而國會所通過的政策跟預算，希望政府也能夠依照憲法，依法行政，這才是全民之福。

鄭麗文期盼，自己不但希望朝野和解，也希望兩岸和解，更希望美中和解、全世界都和解，帶來兩岸的和平、區域的和平、乃至世界的和平。所以在2026年的第一天，她要以共同的正能量跟善念，發下宏願，希望台灣越來越好，也希望世界越來越好。大家秉持今天這個好心情，大步的邁向美好的未來，所以在今天開國115年的第一天，希望放下過去歧見、放下惡鬥的情緒，為了台灣共同的未來，「我們都是一家人，我們可以攜手向前，不需要惡言相向，也不要把自己人當作敵人」。鄭麗文直言，所以今天在這裡，希望接下來的365天天天都像今天一樣，天天都帶給新的希望，天天都帶來未來美好的動力跟願景。

在這裡祝福我們的國家中華民國國泰民安、風調雨順，也祝福在場的各位、跟所有好朋友接下來的一年，每一天都和和美美、平平安安、 健健康康、快快樂樂、幸福加碼，每一天都是好心情。祝大家新年快樂。

鄭麗文最後更喊出，2026讓國民黨贏得全面的勝利，讓國民黨執政的縣市能夠繼續，也讓南台灣能夠全面突破翻轉，讓國民黨2027年的1月1號迎來勝利的春天。

