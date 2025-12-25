影／一份心願一份祝福 彰化青年全球匯聯盟攜手LDS送暖家扶兒

▲在充滿溫馨與祝福的聖誕佳節前夕，彰化青年全球匯聯盟攜手LDS國際喇荻賽協會，將滿滿的愛與關懷送進彰化家扶，為60位家扶兒圓夢聖誕心願，讓孩子能在寒冬中感受到社會溫暖，迎接幸福的新一年。（圖／彰化家扶提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在充滿溫馨與祝福的聖誕佳節前夕，彰化青年全球匯聯盟攜手LDS國際喇荻賽協會，將滿滿的愛與關懷送進彰化家扶，為60位家扶兒圓夢聖誕心願，讓孩子能在寒冬中感受到社會溫暖，迎接幸福的新一年。活動現場洋溢濃厚的聖誕氛圍，彰化青年全球匯聯盟與LDS國際喇荻賽協會全體會員親手將一份份承載祝福的心願禮物送到家扶兒手中，孩子們臉上藏不住的驚喜與笑容，讓現場充滿歡笑與感動，也為寒冷的冬日注入溫暖力量。

彰化青年全球匯聯盟理事長楊依隆表示，自己與彰化家扶的公益行動始於2021年疫情與寒流交織之際，當時希望能為社會盡一份心力，便與好友準備數十件棉被，協助家扶兒溫暖過冬，五年來持續投入，從生活物資、餅乾點心等累計捐贈超過兩千份；今年更號召彰化青年全球匯聯盟與LDS國際喇荻賽協會全體會員，共同認領並完成家扶兒的聖誕心願，透過分工合作凝聚許多會員的愛心與付出，期盼孩子在拆開禮物的那一刻，不只是收到物品，更能感受到社會滿滿的祝福與支持；LDS國際喇荻賽協會總幹事葉政良暨全體會員、彰化縣企業聯合拓銷協會理事長葉政權、副理事長許純誠，以及花壇鄉民意代表翁啟祐等人共同參與，並允諾未來將持續攜手合作，明年再度為家扶兒圓夢。

值得一提的是，在眾多聖誕心願中，多數孩子並非為自己許願，而是希望能減輕家庭經濟負擔，或為學習與未來做好準備。就讀國小六年級的小佑，寫下希望擁有一個「十人份電鍋」，讓全家每天都能吃到熱騰騰的白飯；也有孩子期待一盞LED檯燈，能在夜晚安心寫功課，或一支英文點讀筆，作為學習路上的小幫手。這些看似平凡的心願，卻承載著孩子們對生活與未來最真摯、純粹的期待。

彰化家扶王震光表示：「感謝彰化青年全球匯聯盟與LDS國際喇荻賽協會長期以來的支持與陪伴，透過實際行動回應孩子的需要，不僅為家扶兒圓夢，更讓孩子們在重要節慶中感受到被重視、被關懷的幸福與溫暖。」彰化家扶也呼籲社會大眾支持家扶基金會「無窮世代」計畫，一起「助貧童，看見改變的未來」。