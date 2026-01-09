（影）伊朗全國斷網！關閉領空 反哈梅內伊示威逼近革命衛隊總部

[Newtalk新聞] 伊朗局勢持續升溫。X 帳號《蔡慎坤》指出，伊朗全國範圍的網路與通訊中斷是一項極為危險的訊號。他回顧，上一次伊朗爆發大規模抗議時，當局同樣採取斷網手段，安全部門趁機抓捕並射殺抗議人士，最終伊朗人民付出沉重的流血代價。





蔡慎坤表示，此次美國總統川普已對伊朗政權發出警告不得對人民開槍，但伊朗背後的勢力不會善罷甘休。伊斯蘭革命衛隊長期以暴力維繫神權統治，若情勢失控，伊朗人民恐再度重演血腥結局。他指出，若伊朗民眾的抗議行動無法獲得國際社會強力干預，神權統治集團不可能輕易放棄權力，關鍵仍在於以色列與美國的態度，其他西方國家恐難有所作為。

伊朗抗議民眾焚毀精神領袖哈梅內伊照片。 圖：翻攝自@Wangwenhaha0518





據X《李老師不是你老師》消息，反對最高領袖哈梅內伊的伊朗民眾已抵達德黑蘭皮魯茲街，距離伊斯蘭革命衛隊位於沙哈達廣場附近的中央司令部僅數百公尺。該地點被視為革命衛隊在首都的重要總部之一。





同時，以色列媒體報導，美國與以色列可能考慮對伊朗採取類似委內瑞拉模式的行動，包括逮捕最高領袖哈梅內伊。川普則聲稱，伊朗正「瀕臨崩潰」，並表示哈梅內伊「正尋求逃離」。智庫昆西研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）評估指出，美國與以色列可能對伊朗採取軍事行動。





伊斯蘭革命衛隊稍早宣布關閉伊朗全國領空。此前，革命衛隊已切斷所有通訊管道、關閉網路、干擾衛星訊號，部分地區甚至直接拉閘斷電。 圖：翻攝自 X 悉尼奶爸 SydneyDaddy 雪梨奶爸





據 X《War Radar》指出，伊朗已全面切斷電話線路並關閉全國網路，造成全國性通訊癱瘓。另X《NSTRIKE》消息指出，宗教領袖已失去對馬什哈德的控制。馬什哈德為伊朗第三大城市，人口約 340 萬，僅次於德黑蘭。





伊斯蘭革命衛隊稍早宣布關閉伊朗全國領空。此前，革命衛隊已切斷所有通訊管道、關閉網路、干擾衛星訊號，部分地區甚至直接拉閘斷電。此外，早在 2022 年伊朗抗議期間，伊隆・馬斯克即在伊朗網路遭到封鎖的情況下，未經官方宣布便啟用供抗議者免費使用的 Starlink 網路。相關抗議活動領導人已知悉並實際使用該網路服務。

