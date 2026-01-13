(影) 伊朗出動無人機鎮壓抗議浪潮! 「電戰等級」封網路 「這2國」為虎作倀.....

[Newtalk新聞] 伊朗近期爆發大規模反政府示威遊行，大批民眾走上街頭表達對哈梅內伊政權統治的不滿，並與當局派出的軍警對峙。近期有消息稱，由於伊朗當局不斷加強對抗議民眾的鎮壓規模，伊朗民眾的傷亡情形正不斷增加，政府切斷網路信號的行為也大幅限制了群眾的意見表達能力。與此同時，一批支持哈梅內伊政權的民眾也在當局的號召下走上街頭，進一步提升了伊朗國內的緊張情緒。





X 推主「Mario Nawfal」指出，為了監視與鎮壓抗議民眾，伊朗當局近期已將軍用無人機部署至國內各大城市，並透過無人機對抱持異議的民眾發動攻擊。「Mario Nawfal」認為，伊朗政府動用戰場技術打擊抗議民眾的行為，是哈梅內伊等統治階層對本國民眾的警告，「這種技術本來只該在戰場上出現，但現在卻真真實實的出現在了伊朗的街頭」。

廣告 廣告





伊朗抗議民眾焚毀精神領袖哈梅內伊照片。 圖：翻攝自@Wangwenhaha0518





X 推主「以色列戰爭」也爆料稱，根據人權相關組織的統計，在近一周的抗議活動中，有超過千名伊朗抗議人士遭軍警擊斃，其中甚至包含並未參與示威、僅出門採購的平民與兒童。在伊朗國內局勢不斷升溫的同時，中國外交部突然號召民眾前往伊朗旅遊，「以色列戰爭」認為，北京當局可能透過「旅遊」的名義將解放軍部隊調派至伊朗國內，協助哈梅內伊鎮壓示威民眾。





除了使用軍用無人機攻擊平民外，德黑蘭也切斷了伊朗國內的網路訊號，試圖阻止示威群眾彼此之間或對外的聯繫。X 推主「War Radar」表示，伊朗境內各地近期接連傳出 GPS 訊號中斷、導航系統故障、定位服務失效的問題，推測伊朗當局可能也向民眾發動了「電子作戰」。X 推主「Zard si Gana」則認為，伊朗當局對網路訊號的干擾可能獲得了巴基斯坦網路組織的幫助。





伊朗反政府抗爭行動已擴散至全國108 座城市，衝突也逐漸升級。 圖：翻攝自 X





另外，推主「Jason 杰森」也補充稱，在伊朗當局切斷網路訊號的同時，伊朗國內的星鏈 ( Starlink ) 連結也全數遭到封鎖，用戶的數據連接出現「完全丟包」的現象，幾乎無法再上傳任何照片、影片到網路上。「Jason 杰森」指出，相關情形與中國軍用級高功率微波干擾系統的特徵高度相似，推測北京也向德黑蘭封鎖民眾網路的行動提供了不小的幫助。





X 推主「Inty News」表示，在伊朗當局中斷國內的網路連接後，伊朗國內民眾就幾乎無法取得任何外部的資訊。「Inty News」以流亡海外的巴勒維王朝王儲李察．巴勒維 ( Reza Pahlavi ) 分享在社群平台上的影片為例，稱在德黑蘭當局封鎖網路前，其影片平均觀看次數介於 3,000 萬至 9,000 萬之間，「但在網路被切斷後，觀看次數大幅下降到 300 萬至 600 萬左右」。「Inty News」認為，相關現象可以證明，王儲的絕大多數支持者皆是身處伊朗國內的民眾。





伊朗境內鎮壓力度全面升級，死亡人數不斷攀升。 圖：翻攝自 X





雖然伊朗國內的反政府示威活動仍如火如荼的進行中，但包含首都德黑蘭在內的部分城市也出現了支持政府的抗議群眾，並表達對美國、以色列等「外部勢力」的不滿情緒。推主「NOELREPORTS」指出，這些支持當局的抗議群眾不但獲得國家電視台的優先轉播，相關行為甚至被政府定義為「反對美國－猶太復國主義恐怖主義的起義」，推測這些支持政府的民眾可能暗中獲得當局提供的好處。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》美軍若侵格陵蘭 北約就此滅亡! 川普有「這4種」併吞方式

美要公民急徹伊朗! 伊稱正「四線作戰」嗆 : 若被美攻擊 將給「永生難忘」教訓