(影) 伊朗反擊了! 駭以國防企業還造「鑽地飛彈」 高喊「不屈服美國」

[Newtalk新聞] 在中東局勢持續緊張之際，伊朗近日連續出手，不僅聲稱成功對以色列國防工業發動大規模網路攻擊，還加速推進能摧毀地下掩體的鑽地彈頭生產，並在國際壓力下強硬宣告「不會屈服於美國威脅」。





根據伊朗媒體報導，伊朗駭客組織已入侵以色列國防巨頭「拉斐爾公司」的分包商系統，竊取了多項敏感資料，包括以色列「大衛投石索」防空系統、新型雷射攔截武器以及海軍巡航飛彈的相關技術文件。德黑蘭當局甚至表示這是一次「對猶太復國政權的情報勝利」。

以色列攔截導彈的「大衛投石索」。 圖：翻攝自「點評校尉」





然而，拉斐爾公司隨即否認，強調此次入侵僅涉及一家展覽模型供應商，沒有任何機密資料外洩，並批評伊朗的說法「完全沒有根據」。分析人士指出，在區域緊張升溫與國內經濟壓力下，伊朗或藉此營造「象徵性勝利」來穩定內部輿論。





與此同時，《亞洲防務安全》報導指出，伊朗正在大規模生產可穿透 25 公尺厚鋼筋混凝土的鑽地彈頭，專為改良型彈道飛彈設計。此舉被視為針對以色列軍方在「12天戰爭」期間頻繁使用的加固掩體。若部署完成，伊朗飛彈將具備前所未有的深層打擊能力。





在軍事與情報行動同步升溫的背景下，德黑蘭政府更罕見發表聲明，宣布「不會屈服於美國的非法要求與威脅」，並強調其鈾濃縮計畫「未受任何影響」。

