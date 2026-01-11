影／伊朗反政府遭「血腥鎮壓」 傳大屠殺！48小時2000死

伊朗反政府抗議持續延燒，安全部隊向全國各地的示威者進行血腥鎮壓。（圖／pixabay）





伊朗反政府抗議持續延燒，安全部隊向全國各地的示威者進行血腥鎮壓，並且近乎全面封鎖網路，不過當地媒體消息指出，各地醫院陸續通報高死亡人數，這場大規模殺戮行動，保守估計48小時內已有2000死。

據《伊朗國際電視台》（Iran International）報導，知情人士透露，在近乎全面的網路封鎖下，政府展開強力鎮壓行動，造成極為嚴重的死傷，多段從德黑蘭南部卡赫里扎克（Kahrizak）及卡拉季（Karaj）等地流出的影像顯示，大量遺體被裝入屍袋或直接倒落地面。

目擊者表示，僅卡赫里扎克一地就看到超過400具遺體；單日內，卡拉季兩家醫院合計接收至少80具遺體。其他城市醫療人員亦通報接收到大量死者。根據目前最保守估計，過去48小時內至少已有2,000人喪生。

消息來源指出，卡拉季法爾迪斯地區、德黑蘭部分區域暴力尤為激烈，類似致命鎮壓情況亦傳出於伊朗西部多個省分，顯示這並非零星事件，而是全國性行動，儘管政府自1月8日起實施網路封鎖，使外界難以全面掌握實際情況，獨立查證極為困難，但仍有影片與訊息透過有限管道傳出，包括部分星鏈（Starlink）用戶提供的資料。

