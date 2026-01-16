影/伊朗局勢將引爆？張延廷：美航母壓境、以色列恐「先出手」

伊朗局勢持續升溫，退將張延廷指出，美國正對伊朗採取「先軍事施壓、再視情況動手」的策略，而以色列不排除在美方默許下發動先制攻擊，區域衝突風險急速升高。

退將張延廷。（圖／翻攝《全球大視野》）

張延廷在中天節目《全球大視野》分析指，美國目前仍在等待關鍵時機，他表示，美軍「林肯號」航母打擊群尚未完全就位，整體打擊力道仍不足，因此短期內不會輕易動手，但前進部署已明顯加速，「美國會先進行軍事施壓、戰略施壓，觀察伊朗態度有沒有放軟，再決定要不要動手。」

至於伊朗內部情勢同樣嚴峻，張廷廷說，保守估計，近期示威鎮壓行動造成的死亡已超過2600人，這也是美國是否進一步升高行動的重要觀察指標之一。在軍事能力方面，伊朗雖宣稱擁有約2000枚地對地彈道飛彈，但他質疑其實際戰力，「這只是帳面數字，妥善率並不高，真正能發揮戰力的飛彈數量有限。」

外界同時高度關注以色列動向，張延廷指出，以色列向來奉行「先下手為強」的戰術思維，且去年已對伊朗防空、雷達與指管系統造成重創，「以色列不會只是看戲，一旦動手，很可能是在美國默許甚至配合下進行先制打擊。」

