（影）伊朗局面失控了! 貨幣大幅貶值財長請辭 多地爆發大規模抗議

[Newtalk新聞] 伊朗局勢近日動盪嚴重，多個社群平台帳號接連釋出影像與訊息，稱伊朗多地爆發大規模抗議行動，從首都德黑蘭一路延燒至地方城市。據消息，示威者不僅抗議經濟惡化，也公開挑戰現行政權，甚至高喊「恢復王朝」引起國際關注。





根據 X 帳號「Niyak Ghorbani」發布的即時訊息與流傳畫面指出，昨（30）日德黑蘭大學校園內的學生與親政府團體產生正面衝突，有學生主動追逐、驅趕支持政權人士。

另有帳號「@Fangliusy」指出，伊朗多座城市市場與集市關閉，抗議活動不僅集中於首都，也在包括大不里士等城市，部分示威者甚至高喊要求恢復巴列維王朝。





X帳號「以色列戰爭」則稱，近年的物價飛漲、貨幣貶值至歷史低點與此次大規模示威有關。據消息，目前德黑蘭集會人數達數十萬人。該帳號也指出，部分抗議畫面中示威者手持手機播放巴列維王子畫面。





抗議畫面中示威者手持手機播放巴列維王子畫面。 圖：翻攝自 X@以色列戰爭





「以色列戰爭」也提及，伊朗目前人均 GDP 已降至約 6,000 美元以下；儘管伊朗是能源出口國，但在長期高額軍備與核計畫支出壓力下，民生困境日益加劇。





X 帳號「Open Source Intel」形容，伊朗正同時面臨經濟急遽下滑、嚴重乾旱，以及全國性抗議擴散等多重危機，情勢「極度嚴峻」。該帳號還聲稱，美國總統川普已同意以色列對伊朗飛彈設施採取行動，進一步加劇區域緊張。





伊朗央行行長穆罕默德．雷扎．法爾津（Mohammad Reza Farzin）已宣布辭職。 圖：翻攝自 X@Tousi TV





此外，據《Tousi TV》報導，在抗議升溫與貨幣崩跌的同時，伊朗央行行長穆罕默德．雷扎．法爾津（Mohammad Reza Farzin）已宣布辭職，引起外界高度關注。目前伊朗官方尚未就相關抗議規模進行說明。

