(影) 伊朗展開「孟加拉模式」! 革命衛隊上校家中身亡、飛彈指揮官也傳遭獵殺

[Newtalk新聞] 伊朗反政府抗議持續擴大之際，官方態度進一步強硬。伊朗伊斯蘭共和國總檢察長穆罕默德．莫瓦赫迪．阿扎德近日公開宣布，已被逮捕的抗議者將被處以死刑。與此同時，原定由總統馬蘇德．佩澤什基安發表的全國電視談話也臨時取消，引發外界對政權內部局勢的揣測。

X 帳號「Lawrence of Gobi 愚蠢的精衛」指出，伊朗民眾已開始採取所謂「孟加拉模式」的行動方式，顯示抗爭手段正出現轉變。另有多則訊息指稱，伊斯蘭革命衛隊上校馬赫迪．曾於 1 月 3 日下令開槍，造成 10 名抗議者死亡，隨後憤怒的民眾循線找到其住處並發動報復行動。X 帳號 Visioner 及 Visegrád 24 皆稱，拉希米已遭反政權抗議者殺害。

伊朗官方則將動盪歸咎於外部勢力。X 帳號 Visioner 轉述伊朗軍方指揮官哈塔米將軍的聲明稱：「今天，敵人在犯罪的猶太復國主義政權與敵對恐怖組織支持下，正試圖破壞城市秩序與和平，削弱國家的公共安全。」他並呼籲民眾「保持清醒」，指控相關勢力假借支持伊朗人民之名，煽動新一輪動亂。

抗議衝突造成的平民傷亡亦引發關注。X 帳號「量子．王文哈哈（新中國聯邦）」指出，年僅

，並已舉行集體葬禮。相關貼文指出，當局稱死者為「暴徒」，抗議者則稱其為「革命者」，但無論立場為何，幼童在安全部隊與民眾於住宅區街道爆發衝突時身亡，已讓事件難以被忽視。

在安全部隊方面，伊朗官方媒體《塔斯尼姆通訊社》引述消息稱，抗議浪潮中已有至少 109 名安全人員死亡。另一方面，X 帳號 Open Source Intel 與 Eli Afriat 轉述伊朗消息來源指出，革命衛隊飛彈單位指揮官雷扎．卡薩布（又名阿卜杜拉）在卡尚市遭無人機擊中座車後身亡，相關情況仍未獲官方正式說明。

