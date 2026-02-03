影/伊朗市場突發大火！易燃物致火勢兇猛 滾滾黑煙蔽日

根據伊朗國家媒體報導，當地時間3日，伊朗首都德黑蘭西部一處市場發生大規模火災，起火原因尚不清楚。

伊朗的賈納特阿巴德市場突發大火。（圖／翻攝自X）

德黑蘭西區一處商業市集3日發生大規模火災，濃煙籠罩伊朗首都多個區域。當地消防部門表示，火勢相當猛烈，目前尚未有人員傷亡報告。消防人員正全力控制火勢。

根據《法新社》報導，這場大火於週二上午在德黑蘭西區賈納特阿巴德（Jannat Abad）社區的商業市集爆發。伊朗國家電視台播出的畫面顯示，大量黑煙從市集升起，遮蔽了德黑蘭西部地區的能見度。

廣告 廣告

德黑蘭消防部門發言人馬萊基（Jalal Maleki）透過國家電視台表示：「這場火災規模相當龐大，從德黑蘭多個地區都能看到火勢和煙霧。」他表示，市場結構密集且內部存放各種零售商品，這些因素似乎加劇了火災的規模。

德黑蘭緊急服務部門行動指揮官貝尼亞（Mohammad Behnia）針對現場狀況進行初步評估。貝尼亞表示，截至目前為止，火災現場尚未有人員受傷的報告。儘管暫無人員傷亡，但救援行動仍在積極進行中，消防隊員持續努力控制火勢。

伊朗國家媒體描述，賈納特阿巴德地區是一個商業密集區，擁有大量攤位和零售商店。隨著大火在這些商業建築間蔓延，濃密的黑煙湧入空中，籠罩了周圍的住宅和商業區域。國家電視台播出的畫面展示了煙霧的規模，嚴重影響了城市西部地區的能見度。

延伸閱讀

川普威脅談不成恐釀壞事 伊朗總統：已下令與美展開核談判

賴清德民調「黃金交叉」逆轉了！吳子嘉曝關鍵：不要小看

華許風暴擴大！黃金史詩級暴跌10％ 比特幣急瀉