（影）伊朗抗爭死亡人數攀升! 曾稱殺民眾就攻擊 川普 : 只是「踩踏」 哈梅內伊也回擊

[Newtalk新聞] 伊朗全國抗爭近日局勢升溫，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）昨（9）日首度對美國政府發聲，警告川普將如歷史獨裁者般「被推翻」。與此同時，境內鎮壓力度全面升級，死亡人數已攀升至至少 62 人；在法迪斯（Fardis）與布什爾（Bushehr）等地，軍警甚至動用機槍掃射。





川普日前曾多次警告，如果伊朗當局殺害示威者，美國可能軍事介入。對此，哈梅內伊將川普比作法老與巴列維王朝的禮薩汗（Reza Shah）。哈梅內伊在談話中強調，這些傲慢者都在權力頂峰時被推翻，「川普也將如此」。

哈梅內伊在談話中強調，傲慢者都在權力頂峰時被推翻，「川普也將如此」。 圖：翻攝自「牛彈琴」





據 X 帳號「李老師不是你老師」及「以色列戰爭」報導，鎮壓行動已讓死亡人數逐漸失控。在法迪斯，革命衛隊（IRGC）疑似使用機槍對人群進行掃射，造成數十人傷亡。布什爾則傳出現場指揮官直接下令警察對反哈梅內伊的群眾開槍。聖城庫姆也有數千名婦女不懼威脅走上街頭，成為抗爭主力。部分地區抗爭者甚至憤而焚燒伊朗開國領袖何梅尼（Khomenei）的陵墓。





聖城庫姆也有數千名婦女不懼威脅走上街頭。 圖：翻攝自 X





面對不斷上升的傷亡數，據 X 帳號「Sprinter press」分享，當記者質疑川普曾承諾「若有示威者被殺就開打」卻未見行動時，川普僅回應：「他們是死於踩踏事件（stampede）」，引起國際熱議。





儘管目前伊朗境內衝突激烈，但據 X 帳號「極光」分析，目前並未見到安全部隊或正規軍發生大規模分裂的報導。他表示，只要神權政權仍能掌控這套暴力機器，底層民眾的肉身抗爭在面對機槍鎮壓時，便很難真正實現政權更迭。

