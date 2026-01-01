（影）伊朗抗議者占領軍基地、國安首長身亡 4架白俄軍機急飛德黑蘭

[Newtalk新聞] 伊朗近日革命抗議日趨緊張，多個 X 帳號陸續發布訊息指出，德黑蘭及多地區出現大規模集會與抗議行動，不僅高呼「推翻最高領袖哈梅內伊」，更出現口號稱要「恢復末代王儲」。





X 帳號「淘喵先生」指出，德黑蘭近日出現大量民眾聚集，高喊「Javid Shah」（國王萬歲、沙阿萬歲）等口號，表達對現今哈梅內伊政權的不滿，支持伊朗末代王儲巴勒維（Reza Pahlavi）的聲音也正在街頭擴散。

廣告 廣告





伊朗西部的伊瑪目哈桑安全單位情報與行動指揮官穆罕默德．科薩里傳已遭到「消滅」。 圖：翻攝自 X





X 帳號「Mossad Commentary」則稱，伊朗西部克爾曼沙阿（Kermanshah）地區的伊瑪目哈桑安全單位情報與行動指揮官穆罕默德．科薩里（Mohammad Kowsari）遭到「消滅」。貼文指稱，科薩里曾參與情報蒐集、逮捕與鎮壓抗議行動，尤其涉及庫德族地區。不過該帳號也強調，目前獨立證實有限，仍須等公開資訊證實消息。另據 X 帳號「Inty News」發布影片指出，伊朗政府已對平民開槍來鎮壓示威者。





伊朗最高領袖已任命艾哈邁德．瓦希迪（Ahmad Vahidi）出任伊斯蘭革命衛隊（IRGC）副總司令。 圖：翻攝自 X





在人事與軍事層面，X 帳號「Terror Alarm」稱，伊朗最高領袖已任命艾哈邁德．瓦希迪（Ahmad Vahidi）出任伊斯蘭革命衛隊（IRGC）副總司令，並指出，瓦希迪自 2007 年起因涉入 1994 年阿根廷 AMIA 猶太社區中心爆炸案而遭國際刑警組織通緝。





白俄羅斯製的伊留申 Il-76 運輸機。 圖：翻攝自 X





X 帳號「War Radar」則披露，過去 24 至 48 小時內，至少 4 架白俄羅斯製的伊留申 Il-76 運輸機、以及多架俄羅斯軍用運輸機降落德黑蘭，疑似運送俄羅斯與中國的軍事物資。





過去 24 至 48 小時內，至少 4 架白俄羅斯製的伊留申 Il-76 運輸機、以及多架俄羅斯軍用運輸機降落德黑蘭。 圖：翻攝自 X





X 帳號「淘喵先生」發文稱，伊朗抗議者已控制位於哈馬丹省阿薩達巴德的一處革命衛隊巴斯基民兵基地，並將其焚毀。貼文描述，現場民眾高喊「打倒哈梅內伊」、「詛咒霍梅尼」等口號。X 帳號「BabakTaghvaee1」則指出，伊朗安全部隊突襲德黑蘭北部維倫賈克地區的沙希德．貝赫什提大學宿舍，逮捕多名女性學生，理由是她們前一日參與校園內的反政府示威。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏

（影）中國嚴控跨年活動! 民眾放煙火被捕、太原演出因「不可抗力」取消