(影) 伊朗民眾抗暴！街頭衝撞民兵、焚指揮部、全國罷工 美特種部隊中東集結

[Newtalk新聞] 多段在社群平台 X 上流傳的影片顯示，伊朗境內反政府抗議行動不僅未見平息，反而正以更猛烈的態勢全面升級。畫面顯示，全國多地爆發大規模示威、罷工與零星暴力衝突，伊朗安全部隊高度戒備；與此同時，外界也注意到美國軍事力量在中東周邊的異常調動，區域緊張情勢急遽升高。





根據流傳畫面與反對派消息，一輛汽車近日在街頭衝撞隸屬於伊朗最高領袖體系的「巴斯基民兵」（Basij），還焚毀他們的指揮部。該組織長期被視為政權維穩與鎮壓抗議的核心力量，相關畫面迅速在網路上擴散，引發伊朗國內外強烈關注。

同時，全國性罷工行動正快速蔓延。包括庫德斯坦、克爾曼沙赫、錫斯坦—俾路支斯坦、阿爾達比勒、法爾斯、哈馬丹、贊詹、伊拉姆、伊斯法罕與洛雷斯坦等地的市場，據稱幾乎全面歇業。德黑蘭、大不里士、卡拉季、阿巴丹、馬什哈德、阿拉克、薩布澤瓦爾、尼沙布爾、布希爾與格甚姆等城市，也陸續傳出商家關門、工人停工的情況。





伊朗反政府抗爭行動已擴散至全國108 座城市，衝突也逐漸升級。 圖：翻攝自 X





影片顯示，多地群眾持續集結示威。在伊斯法罕省法拉瓦爾詹，大批民眾動員上街；哈馬丹出現規模可觀的示威遊行；西部城市霍拉姆達雷的抗議行動則從夜間延續至清晨。另有畫面顯示，在德黑蘭的抗議之夜中，數以萬計民眾走上街頭，氣氛高度緊繃。





在伊朗第二大城馬什哈德，一段影片顯示，一名反政權抗議者駕駛寶獅（Peugeot）汽車衝撞多名安全部隊人員，陽台上可聽見女性高聲歡呼。該畫面迅速引發輿論震盪，也顯示抗議行動正逐步走向失控邊緣。





在伊朗第二大城馬什哈德，一段影片顯示，一名反政權抗議者駕駛寶獅（Peugeot）汽車衝撞多名安全部隊人員，陽台上可聽見女性高聲歡呼。 圖:翻攝自影片





政治層面上，伊朗末代國王之子禮薩・巴勒維（Reza Pahlavi）透過社群平台呼籲民眾，在當地時間晚間 8 時連續兩天舉行全國性抗議行動。伊朗當局則已加強警力部署，以防示威進一步擴大。





另有畫面顯示，伊朗西南部石油重鎮阿巴丹出現大規模示威；南部海灣城市疑似出現自衛武裝組織；越來越多伊朗女性走上街頭，成為抗議行動的重要力量。與此形成對比的是，伊朗總統公開呼籲民眾節約用電、用水與天然氣，以「協助政府節省開支」，相關發言引發民間不滿。





以色列方面則釋出訊息指出，伊朗政府每月向每名民眾提供約 7 美元補貼，卻據稱對真主黨成員每人每月補助高達 1,800 美元。





以色列方面則釋出訊息指出，伊朗政府每月向每名民眾提供約 7 美元補貼，卻據稱對真主黨成員每人每月補助高達 1,800 美元。 圖:翻攝自X帳號@MarioNawfal





在伊朗局勢急遽升溫之際，軍事層面的異常動態也引發外界高度關注。據《Warfronts》消息指出，數日前參與抓獲委內瑞拉總統馬杜洛的同一支精銳部隊美軍三角洲特種部隊（Delta Force），正將行動重心轉向中東。





飛行追蹤資料顯示，十多架美國戰略運輸機近日飛越大西洋抵達英國，隨後向東飛行，其中多架搭載被稱為「夜行者」的特種作戰直升機。正是這批直升機，曾將三角洲部隊突擊隊員送入加拉加斯執行任務。另有消息稱，來自歐洲的美軍陸軍遊騎兵與空中突擊部隊也正加速調集。





報導指出，部分三角洲特種部隊人員已部署至伊拉克、敘利亞與約旦交界地帶，其潛在目標可能包括拒絕解除武裝的伊朗支持民兵組織。同期，美國與英國的空中加油機頻繁飛往該區域，美軍情報偵察機亦被發現持續在伊朗沿岸附近活動。





據多方消息指出，數日前參與抓獲委內瑞拉總統馬杜洛的同一支精銳部隊美軍三角洲特種部隊（Delta Force），正將行動重心轉向中東。 圖:翻攝自X帳號@MarioNawfal





此外，週一希臘與賽普勒斯空域出現原因不明的大規模斷網事件，有分析認為，這可能與美國進行中的軍事行動或通訊管制有關。美國中央司令部司令近期也剛結束對巴林的長途飛行，進一步加深外界對軍事準備升級的揣測。





政治層面上，美國總統川普上週公開警告，若伊朗當局殺害「和平示威者」，美國「已做好充分準備，隨時出擊」。當時死亡人數仍為個位數，但目前相關統計已上升至至少 35 人。

